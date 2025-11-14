“Mi dispiace”, il biglietto sul banco poi il corpo senza vita: come è morta Federica a 12 anni

Avrebbe lasciato un biglietto sul banco prima di uscire dall’aula per andare al bagno la giovane Federica, la bambina di soli 12 anni ritrovata morta nel cortile di una scuola media di Marcianise, in provincia di Caserta.

Morta a scuola a Marcianise: aveva lasciato un biglietto sul banco

In una normale mattinata scolastica, la giovane aveva chiesto alla professoressa di uscire dall’aula per raggiungere il bagno ma, stando a quanto ricostruito, si sarebbe precipitata sul retro dell’istituto per poi precipitare nel vuoto, da un’altezza di circa dieci metri.

Secondo quanto reso noto da Il Mattino, la 12enne avrebbe lasciato un biglietto sul banco. “Mi dispiace” avrebbe scritto. Solo due parole che non farebbero altro che confermare la tesi iniziale ipotizzata dagli inquirenti: quella di un gesto volontario, ancora in fase di accertamento.

Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, purtroppo per la studentessa non c’è stato nulla da fare: sarebbe deceduta sul colpo, per le gravi lesioni riportate nello schianto. Sul posto sono giunti anche i genitori, sotto choc, assistiti dagli psicologi dei servizi sociali del Comune.

Al momento sono ancora in corso le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Se venisse confermata l’ipotesi del suicidio la vicenda assumerebbe contorni ancor più drammatici. Intanto la notizia si è diffusa gettando nello sconforto l’intera comunità.

“Si tratta di una tragedia enorme e per ora inspiegabile. Conosco i genitori, è una famiglia serena e unita. So che la bambina era molto amata. Siamo tutti senza parole” – ha dichiarato il sindaco di Marcianise, Antonio Trombetta.