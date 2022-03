La comunità di Castellammare di Stabia è in apprensione per la scomparsa di Carmine Zurlo, un 28enne che, dal 14 marzo, si è allontanato dalla zona senza lasciare più tracce di sé. A lanciare l’allarme sui social sono i familiari e la pagina Facebook ‘Stabiesi al 100%’.

Castellammare, l’appello sulla scomparsa di Carmine Zurlo

“Da lunedì 14 marzo non si hanno più notizie di Carmine. L’uomo si è allontanato a bordo di un’auto modello Twingo nera da Castellammare di Stabia. Al momento della scomparsa indossava una maglia bianca marca Nike, giubbotto Stone Island, jeans chiaro e scarpe bianche. Chiunque avesse notizie può chiamare al numero 3343882876″ – si legge sul post diffuso da ‘Stabiesi al 100%’.

Un grido di aiuto rivolto alla cittadinanza affinché si attivi per cercare di riportare Carmine a casa. L’uomo quel giorno ha lasciato la sua abitazione senza fare più ritorno e ormai da tre giorni risulta completamente scomparso. Di qui l’appello di sua sorella Rossella che, affidandosi ai social, invoca l’aiuto del web: “Ho un bisogno urgente del vostro aiuto. Non abbiamo più notizie di mio fratello da lunedì mattina. Chiunque l’abbia visto in quella giornata o nei giorni successivi per favore mi contatti. Anche la più piccola informazione può esserci utile”.