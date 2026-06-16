Esce fuori al suo pub a Napoli, riceve un pugno al volto e batte la testa: ora rischia la vita

Violenta aggressione a Napoli, in zona Vomero, ai danni di un uomo, proprietario di un noto pub, attualmente in ospedale in pericolo di vita.

Aggressione al Vomero: grave il proprietario del pub

La violenza si sarebbe consumata proprio all’esterno del locale, il The Queen – Gin & Bar, in via Giambattista Ruoppolo al Vomero. Stando a quanto emerso, la vittima, 50 anni, sarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto che avrebbe iniziato al colpirlo.

L’aggressore avrebbe sferrato un pugno al volto del 50enne, precipitato per l’impatto sul suolo, battendo la testa su un gradino. Al momento non è ancora stata chiarita la causa dell’aggressione e non è chiaro se tra i due vi fosse stata una discussione.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che hanno trasportato d’urgenza il 50enne ferito presso l’ospedale Cardarelli di Napoli. Le sue condizioni sarebbero ulteriormente peggiorate in nottata spingendo i medici a praticare un intervento salvavita. Non si hanno ancora notizie aggiornate sulle sue condizioni ma pare che sia ancora in pericolo di vita.

Le indagini sono state avviate dai carabinieri della compagnia Vomero per ricostruire con esattezza la dinamica della vicenda e risalire al responsabile dell’aggressione, sparito nel nulla subito dopo aver inveito contro la vittima.