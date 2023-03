Riapre la Funivia del Faito: in 8 minuti il percorso panoramico tra i più belli al mondo

Funivia Faito riapre. Domenica 26 marzo 2023 riparte la funivia del Faito dopo la pausa invernale. Ad annunciarlo è il Presidente dell’EAV Umberto De Gregorio su Facebook.

Funivia Faito riapre domenica 26 marzo 2023

“Torna la primavera e Domenica riapre la funivia! Finita la sosta invernale che ha consentito le operazioni di manutenzione programmata, con la prima domenica di primavera la Funivia del Faito riprende le sue corse verso i monti lattari“, scrive.

“Dal 26 marzo a partire dalle ore 10:00 la funivia effettuerà 18 corse al giorno che consentiranno il collegamento tra Castellammare e la stazione superiore sul Monte Faito. Dall’azzurro del mare al verde della montagna in 8 minuti in un percorso panoramico tra i più belli al mondo“, continua.

“I biglietti, oltre che alla stazione di Castellammare ed alla stazione superiore della funivia, sono anche su GoEav, l’app che consente di acquistare i titoli di viaggio direttamente con il proprio smartphone“, conclude.

Gli orari e i prezzi

Gli orari ordinari sono:

10.00 – 10.20 – 10.40 – 11.00 – 11.40 – 12.00 – 12.40 – 13.00 – 13.40 – 14.00 – 14.40 – 15.00 – 15.20 – 15.40 – 16.00 – 16.20 – 16.40 – 17.00

Le tariffe:

– corsa semplice 5,50 €

– andata/ritorno 8,00 €

– andata/ritorno residenti 5,00 €

– andata/ritorno under 18 3,00 €

– abbonamento mensile 45,00 €

– trasporto bicicletta 1,00 €

Vi ricordiamo che è possibile acquistare i biglietti direttamente dallo smartphone con l’app GoEav, evitando file ed attese. Info utili sul sito EAV.

Tariffa aziendale sperimentale integrata funivia + bus

Corsa semplice € 6,50

Andata/Ritorno € 9,00 Andata/Ritorno

Residenti € 6,00 Andata/Ritorno

Under 18 € 4,00 Abbonamento

Mensile € 45,00

Trasporto bicicletta € 2,00

L’acquisto a bordo bus, potrà essere acquistato esclusivamente per il servizio automobilistico in quota, non integrato, applicando le vigenti regolamentazioni relative alla vendita a bordo dei titoli di fascia AC per tutte le tipologie di utenti.