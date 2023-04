Intervento al cuore riuscito per Mariarosaria, a 8 anni operata grazie alla bontà dei napoletani

Mariarosaria, la piccola di 8 anni nata con una patologia cardiaca congenita sta bene. L’intervento al quale è stata sottoposta è riuscito. A dirlo è la mamma dal Boston Children’s Hospital negli Stati Uniti.

Mariarosaria, il messaggio della mamma da Boston

“Siamo felicissimi di dire a tutti che il grande dott Pedro del Nido è molto soddisfatto e ottimista della riuscita dell’intervento di double switch per nostra figlia Mariarosaria. È stato un intervento molto complesso suddiviso in 3 fasi chirurgiche, ma il cuore ha risposto benissimo alle nuove pressioni e alla riparazione anatomica, come un cuore normale. La mia piccola guerriera. Non possiamo ancora vederla perché è ancora in una fase molto delicata. Grazie a tutti voi il nostro cuore scoppia di gioia”, ha detto.

La piccola Mariarosaria ha subito due interventi delicatissimi al cuore a causa di una patologia cardiaca rara chiamata “Trasposizione corretta dei grossi vasi”. Sono stati eseguiti dall’equipe medica del cardiochirurgo Pedro del Nido, l’unico al mondo ad eseguire queste operazioni chirurgiche. La piccola è giunta a Boston nei giorni scorsi insieme ai genitori e al fratellino più piccolo. Nei mesi scorsi, era scattata una mobilitazione sui social che aveva coinvolto l’intera provincia di Napoli, la Costiera e la Penisola Sorrentina per aiutare la famiglia a raccogliere i fondi necessari per l’operazione. Grande partecipazione anche delle squadre di calcio e dei loro tifosi, con Juve Stabia, Sorrento e Pompei che hanno contribuito nelle partite casalinghe.

La bimba vive con i genitori a Castellammare di Stabia e da quattro anni va avanti e indietro dall’ospedale Bambin Gesù di Roma, ma non bastava più, aveva bisogno di questo intervento salvavita. La raccolta fondi fu attivata on line ed il link ha fatto il giro dei social con la speranza di raccogliere i soldi necessari per permettere alla piccola di operarsi negli Stati Uniti.