Dopo il crollo della palazzina a Torre del Greco, un’altra tragedia si è sfiorata nel Napoletano, precisamente a Castellammare di Stabia. Nella prima mattinata odierna, un terrapieno è crollato e un muro è franato in via Salita Quisisiana. Fortunatamente non si contano vittime ma sono ben dodici le famiglie sfollate per permettere tutti i controlli agli addetti ai lavori e mettere in sicurezza la zona.

Crolla un muro nel centro antico Castellammare di Stabia

Castellammare di Stabia e gli abitanti della zona attorno via Salita Quisisiana si sono svegliati con il boato del muro franato – sembra – per colpa del terreno retrostante. Fortunatamente dai dati che arrivano non ci sono stati feriti e non ci sarebbero grossi danni da segnalare nelle abitazioni. Se non il tanto spavento, avendo negli occhi ancora la palazzina caduta a Torre del Greco domenica mattina. Con l’arrivo dei vigili del fuoco e della polizia municipale sono state sfollate 12 famiglie per motivi precauzionali. Successivamente sono iniziate le indagini per capire i motivi del crollo e per mettere in sicurezza l’ambiente.

La necessità di verificare le condizioni dei palazzi nei centri storici

Questo ulteriore crollo, dopo quello nella città corallina, mette in luce una vera e propria emergenza che riguarda i centri storici: è assolutamente necessario procedere a controlli e verifiche per scongiurare che, prima o poi, qualcuno possa farsi male davvero.