EAV, nuove corse tra Napoli, Pomigliano e San Giorgio: le tratte e tutti gli orari

Iniziano le scuole, riaprono a pieno regime le università e tornano i pendolari sulle linee della Circumvesuviana in questo inizio settembre. Proprio per questo motivo da domani (13 settembre) per le linee ferroviarie e da oggi sulle linee bus, EAV ha incrementato il numero delle corse per permettere il massimo sostegno alle migliaia di persone che giornalmente usufruiscono dei mezzi di trasporto. Continua però sulla linea ferroviaria il progetto iniziato lo scorso 3 luglio, con il taglio delle fermate sulla linea Napoli-Sorrento, mentre sono state aggiunte corse in più sulla Napoli-Poggiomarino per ridurre al minimo le problematiche dei cittadini di Torre del Greco, San Giorgio, Portici ed Ercolano.

Il comunicato EAV sull’aumento delle corse

Con l’inizio della nuova stagione era obbligatorio dover aumentare il numero delle corse, complice il ritorno dei tantissimi pendolari che ogni giorno affollano le stazioni e le fermate dei bus. Proprio per questo motivo EAV ha fatto uscire un comunicato annunciando le nuove modifiche: “A partire da domani 13 settembre, in aggiunta alle corse ferroviarie i cui orari/percorsi sono consultabili sul sito www.eavsrl.it, sono istituite due nuove corse automobilistiche da Napoli a S.Giorgio via CDN (e viceversa) e due corse da Napoli a Pomigliano (e viceversa) a supporto dei servizi ferroviari, che saranno effettuate tutti i giorni.

Le corse prevedono:

– 1 corsa da Napoli a S. Giorgio a Cremano via Centro Direzionale con partenza alle ore 05:30

– 1 corsa da S. Giorgio a Cremano a Napoli via Centro Direzionale con partenza alle ore 06:34

– 1 corsa da Napoli a Pomigliano con partenza alle ore 05:20

– 1 corsa da Pomigliano a Napoli con partenza alle ore 6:25″.

Come sottolineato dal comunicato per gli orari che entreranno in vigore per la Circumvesuviana sarà obbligatorio consultare il sito della EAV. Sorridono i pendolari della linea Napoli-Poggiomarino, che sono aumentati a dismisura dopo la restrizione sulla tratta Napoli-Sorrento. Infatti consultando il tabellone degli orari notiamo specialmente in mattinata, una media di 4 treni all’ora per senso di marcia (tranne nelle fasce orarie 9-10 e 12-13 dove ci sarà solo una corsa). Aumento anche nel pomeriggio con circa tre corse all’ora. Quasi del tutto invariata invece la situazione sulla tratta Napoli-Sorrento con giusto qualche piccola aggiunta, ma si continuerà col progetto avviato lo scorso 3 luglio.