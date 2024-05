Presunto omicidio a Castellammare di Stabia. Un uomo è stato ritrovato stamattina senza vita nel proprio appartamento. Secondo quanto riferito dalla polizia, intervenuta sul posto per raccogliere tutte le informazioni del caso, la vittima presenterebbe ferite derivanti da arma da taglio, ed è già stato fermato il possibile assassino.

Tragedia a Castellammare: uomo ucciso a coltellate nella propria abitazione, un fermato

Entrambe le persone sarebbero di nazionalità ucraina, ed avrebbero dato vita, ascoltando le prime ricostruzioni, ad una furiosa lite che sarebbe sfociata poi in tragedia.

Gli agenti delle forze dell’ordine stanno vagliando in queste ore la posizione della persona bloccata, che è stata portata in commissariato dove è stata posta sotto interrogatorio. Sul posto anche la scientifica, che sta facendo tutti i rilievi del caso: le circostanze sono da chiarire totalmente, e al momento non si esclude nessuna pista.

Il dramma si è consumato in via Santa Caterina, centralissima strada di Castellammare di Stabia, comune appartenente alla città metropolitana di Napoli. La polizia, allertata verosimilmente dal vicinato che ha udito le urla derivanti dal feroce alterco, è arrivata sul posto quando purtroppo non c’era nulla da fare per la vittima.