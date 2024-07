Continuano i disagi per i pendolari e i turisti che si affidano ai servizi dell’EAV. Nella mattinata di domenica 7 luglio, infatti, la circolazioni di tutte le linee sarà interrotta a seguito di uno sciopero della durata di quattro ore. Una notizia ancora più grave per i viaggiatori della linea Sorrento-Napoli e Torre Annunziata-Napoli costretti a fare i conti con il blocco totale del trasporto per i lavori sulla linea adiacente della Ferrovia Dello Stato (che saranno completati solo nei primi giorni di settembre). Nel mentre, sui social scoppia la polemica per un servizio che continua a peggiorare nei mesi più intensi dell’anno.

Sciopero EAV del 7 luglio 2024

Lo sciopero del 7 luglio durerà dalle ore 8:20 alle ore 12:20. Ad annunciarlo, tramite una nota diffusa sui canali di comunicazione ufficiali, è l’EAV: “Si comunica che per domenica 7 luglio 2024 la O.S. OR.S.A. ha proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore, che in EAV si svolgerà dalle ore 08:20 alle ore 12:20, avente le seguenti motivazioni: rinnovo contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri, mancanza di finanziamenti adeguati al settore trasporto pubblico, problemi di sicurezza, inquadramento parametrale del personale penalizzante”.

Il servizio dovrebbe riprendere senza intoppi dalle ore 12:30, con i primi treni in funzione sulle varie linee fino alla sera senza altri stop, salvo clamorosi cambi di programma. Spopola, però, la protesta dei viaggiatori, sia per il giorno particolare (la domenica) sia per la tanta affluenza prevista questo weekend sulle varie linee tra turisti, cittadini e famiglie, approfittando anche delle temperature calde di questi giorni.

Ultime partenze prima dello sciopero

Da Napoli per

Sorrento 8:04

Sarno 8:10

Torre Annunziata* 8:14 (*treno 4083 per Poggiomarino)

Poggiomarino 8:14

Per Napoli da

Sorrento 8:14

Sarno 7:50

Poggiomarino 8:18

Torre Annunziata* 8:44 (*treno 4082 proveniente da Poggiomarino)

Prime partenze dopo lo sciopero

Da Napoli per

Sorrento 12:52

Sarno 12:22

Poggiomarino 13:02

Torre Annunziata 12:33

Per Napoli da