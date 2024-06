Meraviglia a Napoli, la nuova stazione di Porta Nolana: più bella e moderna, fatta di vetrate

Questa mattina a Napoli è stata inaugurata la nuova stazione di Porta Nolana, il punto terminale delle linee vesuviane di EAV, in presenza del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

A Napoli la nuova stazione Porta Nolana: più bella e moderna

Presentato ufficialmente l’8 giugno 1975, con l’allora presidente del Consiglio Aldo Moro, il Terminal della Circumvesuviana di Porta Nolana, dopo circa 50 anni, cambia completamente volto grazie ad un intervento di restyling finanziato con risorse FSC 2014/2020 per un importo totale di 7,5 milioni.

Il progetto ha avuto l’obiettivo di rivedere in chiave moderna l’edificio originario prevedendo per il piano atrio la realizzazione di nuove vetrate a tutta altezza oltre ad una razionalizzazione dei flussi in ingresso e in uscita e l’installazione di un ascensore per raggiungere le banchine di stazione.

L’intervento di rifunzionalizzazione ha previsto anche il totale rifacimento del piano biglietteria esistente con la messa in piedi di un piano ammezzato servito da due nuove scale ed un ascensore dove saranno allocati i locali tecnici di servizio per il personale EAV. E’ stato eseguito, inoltre, il rifacimento delle pavimentazioni e dei rivestimenti, l’introduzione di nuovi elementi di arredo studiati ad hoc, l’eliminazione del controsoffitto esistente nonché il completo rifacimento degli impianti elettrici, speciali, meccanici ed idrici.

Si tratta di uno dei primi interventi previsti nell’area del Nodo di Napoli Garibaldi che vedrà anche la realizzazione della copertura della trincea ferroviaria tra le stazioni di Porta Nolana e quella centrale. Un intervento finanziato con un primo lotto dal valore di 100 milioni che restituirà alla città un collegamento pedonale e carrabile per i mezzi di emergenza effettuando una vera e propria rigenerazione urbana dell’area. Un secondo lotto di fondi sarà destinato al raddoppio dei binari di Piazza Garibaldi.

Non mancheranno nuovi treni da immettere in servizio: all’esterno della stazione è stata posizionata una sezione del nuovo treno Stadler a grandezza reale per dare evidenza degli allestimenti dei nuovi rotabili, di cui il prototipo della serie verrà trasportato a settembre 2024 presso le officine EAV.

I nuovi treni garantiranno maggior comfort e sicurezza, più spazio interno aumentando il numero dei posti a sedere, prese USB, ampi spazi per i bagagli e almeno un defibrillatore su ogni convoglio. Il primo treno arriverà a Napoli nel settembre 2024 ed entrerà in servizio l’anno successivo, dopo il processo di collaudo. Poi si prevede la consegna di circa 3 treni al mese fino a raggiungere un totale di 56 treni attivi entro la fine del 2026.