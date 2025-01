Castellammare, parla la prof arrestata per violenza sessuale: “Non ho abusato di nessuno”

Ha respinto le accuse. Ha risposto per tre ore e ha affermato di avere la coscienza a posto riguardo alle accuse di violenza sessuale che la mantengono in prigione.

Carcere di Benevento, si è concluso l’interrogatorio dell’insegnante di sostegno detenuta nel contesto dell’indagine sugli abusi presunti nella scuola di Castellammare di Stabia.

Castellammare di Stabia, l’interrogatorio della prof arrestata per violenza sessuale

In breve – come riportato anche da Il Mattino –, la donna afferma di non aver abusato di nessuno dei suoi studenti e quelle accuse, formulate da sette studenti della scuola media Salvati a Castellammare di Stabia, sono il risultato o la conseguenza della segnalazione di due studenti sorpresi a usare una sigaretta elettronica nel bagno della scuola.

Durante l’interrogatorio davanti al giudice Crasta, ricorda di aver subito un trauma dall’aggressione dello scorso 14 novembre da parte di un gruppo di genitori, tanto da dover uscire di casa accompagnata dai familiari. Castellammare, insegnante arrestata per violenza sessuale.

Le domande hanno riguardato anche gli audio trascritti e presenti nel fascicolo, dai quali emerge un continuo riferimento a temi sessuali. Si tratta di conversazioni – ha spiegato – che dovrebbero riguardare solo uno dei sette ragazzi e che non possono essere estrapolate da un contesto più ampio.

L’insegnante ritiene quindi che quei dialoghi siano stati interpretati in modo non conforme a una conversazione più estesa con un solo studente.

Non si è entrati nel dettaglio dei singoli riscontri esterni, riguardo alle fotografie trovate durante l’indagine dei carabinieri. Infine, la donna ha negato di aver abusato sessualmente dello studente di 12 anni, respingendo l’accusa di aver costretto il ragazzo a subire un rapporto orale. Ha spiegato la natura educativa dei rapporti e ha ribadito un concetto: “Ho la coscienza pulita”.