Stabia Beach Arena: a Castellammare lo stadio da Beach Soccer in una location mozzafiato

Sabbia, sole e spettacolo. Castellammare di Stabia si prepara ad accogliere una delle tappe più attese dell’estate sportiva: il Beach Soccer Tour 2025, il campionato italiano ufficiale di beach soccer organizzato dalla FIGC – Lega Nazionale Dilettanti.

La Stabia Beach Arena da 2500 posti

Per tutto il mese di luglio, la Stabia Beach Arena – impianto da 2.500 posti a sedere con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli e il Vesuvio – sarà teatro di oltre 50 partite, eventi e attività collaterali, trasformando la città in un vero e proprio villaggio dello sport.

Il programma prevede appuntamenti di grande rilevanza sportiva. A Castellammare andranno in scena la Poule Promozione e la Poule Scudetto maschile, la Coppa Italia femminile, i campionati giovanili e, per chiudere in grande stile, anche l’arrivo delle Nazionali per la Euro League Beach Soccer, i campionati europei che vedranno le migliori selezioni sfidarsi sulla sabbia stabiese.

Accanto al campo, il pubblico potrà vivere un’esperienza completa grazie all’Energy Village Q8, villaggio ufficiale del tour. L’area sarà aperta a tutti e offrirà musica, animazione per i più piccoli, un’area food e numerose attività ludiche a tema calcistico, ideate per coinvolgere famiglie, bambini e tifosi di tutte le età.

Tra gli eventi più attesi c’è il Torneo Nazionale di Calcio Balilla, che porterà una ventata di allegria e socialità all’interno del villaggio, contribuendo a creare un clima di festa e aggregazione.

Un’occasione per promuovere il territorio



L’evento non sarà solo una vetrina sportiva, ma anche una preziosa occasione per generare indotto turistico e commerciale, con positive ricadute su tutto il territorio stabiese. La presenza costante di pubblico e media, infatti, darà nuova linfa alle attività ricettive e ai commercianti locali.