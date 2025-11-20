International Sport Film Festival a Castellammare di Stabia: il programma e gli ospiti

Una settimana in cui il cinema incontra lo sport. Torna nella sua quarta edizione l’International Sport Film Festival a Castellammare di Stabia dal 24 al 29 novembre.

Women in Sport: la quarta edizione

Un’edizione ricca di appuntamenti che punta a superare quelle precedenti. Il tema centrale “Women in Sports”, con uno sguardo alle esperienze femminili che contribuiscono a rendere lo sport equo e inclusivo. Organizzato dall’associazione Pragma e diretto da Nicola D’Auria e Ciro Sorrentino, il Festival presentato nell’Aula Magna “Matilde Serao” dell’Università Parthenope di Napoli sarà ospitato dall’ateneo.

“Mi fa molto piacere ospitare nel nostro ateneo questa manifestazione, perché ci permette di parlare di sport a 360° mettendo in evidenza i valori essenziali, come inclusione e il superamento delle barriere sociali e degli stereotipi”, ha spiegato Pasqualina Buono pro-rettrice, Università Parthenope.

International Sport Film Festival: il programma

Dal 24 al 28 novembre il Supercinema di Castellammare ospiterà gli studenti degli istituti del territorio. Ospiti gli atleti: Giuseppe Abbagnale, Bruno Mascolo, Angela Procida, Giuseppe Cotticelli, Laura Gambacorta, e Francesco Paolo Massa.

il 25 novembre, Giornata contro la violenza sulle donne, alle 15.30 la Sala Congressi della Banca Stabiese ospiterà un incontro dedicato al tema. L’evento è organizzato in collaborazione con il Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata.

Mercoledì 26 novembre l’attore e regista Fabio Massa terrà un workshop sulla recitazione. A seguire giovedì 27 novembre alle 18.30 spazio al grande sport con un convegno nazionale FIDAL. Tra i relatori presente Sandro Donati del CONI ed Antonio La Torre della Nazionale Italiana di Atletica Leggera. Nell’occasione sarà presentata l’anteprima di un cortometraggio sulla storia e allenamento di questo sport.

Venerdì 28 novembre alle 20.30 al MaxiMall di Torre Annunziata, sarà consegnato a Gianluca Vitiello, speaker di Radio Deejay, il Campania Award per il docufilm Noi non siamo napoletani.

Cuore pulsante del festival il Circolo della Legalità che dal mercoledì al venerdì, dalle 15 alle 19, e il sabato mattina dalle 10 alle 12, ospiterà le proiezioni dei film in concorso e una serie di iniziative dedicate al cinema sportivo.