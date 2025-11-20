Questa mattina a Castellammare di Stabia si è verificato un episodio tragico che ha scosso l’intera comunità. Un uomo non vedente, un medico in pensione molto conosciuto in zona, è improvvisamente crollato a terra in piazza Matteotti, battendo violentemente la testa.

Al suo fianco sono rimasti il cane guida, un labrador nero, e il bastone, inseparabili compagni delle sue passeggiate quotidiane.

Alcuni passanti hanno immediatamente allertato il 118 e tentato di prestare soccorso, ma il malore è stato fulminante: all’arrivo dei sanitari non è stato possibile rianimarlo.

La scena ha profondamente turbato residenti e commercianti, che hanno assistito impotenti alla scomparsa improvvisa dell’uomo, stimato e benvoluto da chi lo incontrava ogni giorno.

Poco dopo sono giunti anche i familiari, mentre la salma è stata trasferita via nel corso della tarda mattinata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia locale, incaricati di ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare le cause del decesso.