Andrea Sannino presenta “Mosaico” a Villa Campolieto di Ercolano

Andrea Sannino nella sua Ercolano per presentare Mosaico, il nuovo album che porta la sua firma. L’artista torna nella sua città, nella splendida Villa Campolieto sede della Fondazione Ente Ville Vesuviane, per presentare l’ultimo lavoro. Interverranno il presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane, Gennaro Miranda, e il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Andrea Sannino presenta l’album “Mosaico” a Ercolano

Andrea Sannino spiega che l’album Mosaico reca questo titolo “perché in questo album ci sono i tasselli che mi compongono, le sfumature che mi colorano, i pezzi della mia vita, che insieme formano l’Andrea di oggi”. Il disco è stato presentato ufficialmente nei giorni scorsi presso la fondazione Foqus ai Quartieri Spagnoli, dopo il rinvio deciso dall’artista stesso a causa della morte dell’amico Federico Salvatore.

Si tratta di un progetto discografico formato da 20 brani e diviso in due parti, la prima in uscita ad aprile, mentre la seconda prevista per novembre. Un disco fatto di ricordi, viaggi, amore, storie di vita e momenti poetici. Prodotto dallo stesso Andrea Sannino e Mauro Spenillo, che ha curato anche gli arrangiamenti , il disco si avvale del contributo di artisti come Mario Biondi, Franco Ricciardi, Gigi Finizio, Clementino.