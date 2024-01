Da Ercolano un appello alla Regione Campania affinché l’ospedale Maresca diventi pienamente funzionante ed in grado di essere un presidio adeguato per i cittadini di tutta l’area del Miglio d’Oro.

Ercolano, dal sindaco Buonajuto un appello per l’ospedale Maresca

La nota congiunta è del sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, e della consigliera comunale Elisa Spina, da sempre impegnata a difesa della struttura ospedaliera anche come membro dell’Associazione ‘Pro Maresca Ercolano-Torre del Greco.

“È fondamentale per i cittadini di Ercolano e di tutto il Miglio d’Oro – si legge nella nota – avere l’ospedale Maresca di Torre del Greco funzionante e in grado di garantire le basilari forme di assistenza sanitaria in un territorio vasto e densamente popolato come il nostro. Per questo auspichiamo da parte della Regione Campania un’attenzione costante alla struttura ospedaliera e l’esecuzione dei lavori di adeguamento previsti nel piano ospedaliero regionale. L’Ospedale Maresca svolge un ruolo essenziale nella nostra comunità, garantendo cure mediche, risposta alle emergenze e supporto alle famiglie in momenti critici. La sua presenza è fondamentale per la salute e il benessere di tutti noi”.

Ospedale Maresca di Torre del Greco: gli ultimi due interventi di De Luca

Le ultime notizie, a dir vero insufficienti e non rassicuranti, circa l’ospedale Maresca provengono direttamente dalla bocca di Vincenzo De Luca, intervenuto a sostegno di Luigi Mennella lo scorso maggio nella campagna elettorale per le Comunali a Torre del Greco, e durante un convegno tenuto a luglio sempre nella città del corallo.

Nel primo intervento il presidente aveva affermato che “Siamo impegnati in investimenti importanti, a partire dalla creazione di altri sei posti letto in terapia intensiva, in una più ampia opera di allargamento, manutenzione e ristrutturazione che sta interessando tutti i reparti. Ma va anche detto che al pronto soccorso ci sono solo cinque medici. Lo diciamo al ministro della Sanità, che come sapete è espressione di un’altra area politica: ci auguriamo di avere dal governo medici e soprattutto soldi, finanziamenti che sono da sempre tolti alla Campania. Ricordando che il Maresca serve un’utenza di 400mila abitanti e per questo ringrazio il personale, che sta facendo un lavoro straordinario”.

Due mesi dopo, invece, mentre ha definito il nuovo ospedale che sorgerà a Castellammare “Un piccolo Monaldi”, ha glissato sulla domanda circa il Maresca: “Di Torre del Greco che vuole sapere? C’è il direttore dell’Asl che le darà tutte le informazioni fino all’ultimo dettaglio. Non le chieda a me”. A quasi 6 mesi di distanza, e nonostante l’interesse di cittadini e giornalisti, ancora silenzio sul destino del nosocomio torrese.