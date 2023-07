Vincenzo De Luca non risponde alla domanda sull’ospedale Maresca di Torre del Greco. Il presidente della Regione Campania ieri è stato all’Hotel Poseidon nell’ambito del convegno “Asl Napoli 3 sud…un anno dopo”, organizzato proprio nella città corallina.

Vincenzo De Luca a Torre del Greco

De Luca, nel video pubblicato sulla propria pagina Facebook ed in cui risponde alle domande dei giornalisti, pone l’accento sulla stabilizzazione di 350 nuovi dipendenti in forza all’asl Napoli 3. Ha parlato inoltre del nuovo padiglione dell’ospedale di Nola e del nuovo ospedale che sorgerà a Castellammare, nell’area delle Terme Nuove: “Sarà bellissimo, un piccolo Monaldi” ha affermato.

Non risponde alla domanda ospedale Maresca

Vincenzo De Luca ha però evaso la domanda sul Maresca: “Di Torre del Greco che vuole sapere? C’è il direttore dell’Asl che le darà tutte le informazioni fino all’ultimo dettaglio. Non le chieda a me”. Una risposta strana, visto che si trovava proprio a Torre del Greco che da anni è alle prese con la questione ospedale, che ha gravi mancanze strutturali, organizzative, di personale. In occasione del crollo della palazzina a Corso Umberto i feriti non sono stati trasferiti presso il vicino nosocomio, ma in quelli di città limitrofe, proprio per colpa delle deficienze del Maresca.

Durante la campagna elettorale per le elezioni comunali 2023 a Torre del Greco, De Luca era stato in città per appoggiare Luigi Mennella, il quale avrebbe poi vinto il ballottaggio con Ciro Borriello. Al Cinema Corallo si parlò anche dell’ospedale ed il presidente affermò: “Ora siamo impegnati in investimenti importanti, a partire dalla creazione di altri sei posti letto in terapia intensiva, in una più ampia opera di allargamento, manutenzione e ristrutturazione che sta interessando tutti i reparti. Ma va anche detto che al pronto soccorso ci sono solo cinque medici. Lo diciamo al ministro della Sanità, che come sapete è espressione di un’altra area politica: ci auguriamo di avere dal governo medici e soprattutto soldi, finanziamenti che sono da sempre tolti alla Campania. Ricordando che il Maresca serve un’utenza di 400mila abitanti e per questo ringrazio il personale, che sta facendo un lavoro straordinario”.