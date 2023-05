Torre del Greco conoscerà tra poche ore i risultati delle elezioni comunali 2023: i cittadini hanno tempo fino alle ore 15 di oggi lunedì 15 maggio per esprimere le proprie preferenze e subito dopo la chiusura dei seggi, cominceranno le operazioni di spoglio.

Elezioni a Torre del Greco, lo spoglio e i risultati minuto per minuto

Dopo tanti scambi di battute tra i cinque candidati sindaci, per Torre del Greco è arrivato il momento del voto. I torresi sono chiamati a scegliere il successore di Giovanni Palomba alla guida di Palazzo Baronale dal 2018. Sono cinque i candidati sindaco alle Elezioni Amministrative 2023: Ciro Borriello, Luigi Mennella, Luigi Caldarola, Eligio Poetini e Michele Battiloro.

Le elezioni comunali che si concludono quest’oggi diranno alla città anche quali saranno i 24 consiglieri che formeranno il consiglio comunale: in corsa per queste poltrone, oltre 600 candidati per un totale di 27 liste.

La giornata di oggi, 15 maggio, che seguiremo minuto per minuto, potrebbe comunque non consegnare alla città alcun dato definitivo: infatti, se nessun candidato sindaco dovesse superare la metà delle preferenze valide, Torre del Greco sarà richiamata al voto per il ballottaggio previsto per domenica 28 e lunedì 29 maggio.

Nella prima giornata di votazioni, domenica 14 maggio, si è registrata un’affluenza decisamente bassa: alle ore 23 si è recato a votare soltanto il 43,62% degli elettori contro il 58,45% delle scorse elezioni amministrative

Ore 7.00

Riaprono i seggi a Torre del Greco. Sotto un cielo nuvoloso, la città si prepara alle ultime ore di votazioni prima dello spoglio previsto per le ore 15.00

Ore 8.30

In considerazione dei dati sulla bassa affluenza diffusi dagli organi di stampa, si moltiplicano gli inviti al voto sui social da parte di tanti candidati. Ma ai seggi si contano ancora poche persone.

Ore 15.00

Il dato definitivo sull‘affluenza: 59,17%. Nel 2018 era stato del 58,45%: ma è il più basso tra i comuni al voto in Campania.

Ore 15.58

Dati non ufficiali delle prime 2 sezioni scrutinate su 106: Borriello oltre il 50%, Caldarola sotto il 9%.

Ore 17.25

Dato non ufficiale: scrutinate il 20% circa delle sezioni: Mennella al 50,5% – Borriello 43% – Caldarola attorno al 5%.

Ore 18.30

Dato non ufficiale: scrutinato il 32,87% delle sezioni. 50,33% Mennella, 43,00% Borriello, 6,10% Caldarola.

Ore 19.30

Dato non ufficiale: scrutinato il 43,33% delle sezioni: Mennella 49,43%, Borriello 43, 40%, Caldarola 6,55%.

Ore 19.39

Dato non ufficiale: scrutinato il 46% delle sezioni: Mennella 48,92%, Borriello 42,88%, Caldarola 7,42%.

Ore 20.11

Dato non ufficiale. Scrutinato il 47,28% delle sezioni: Mennella 49,08%, Borriello 42,74%, Caldarola 7,40%.

Ore 20.56

Dato non ufficiale. Scrutinato il 90,16% delle sezioni: Mennella 48,24%, Borriello 43,21%, Caldarola 7,66%.