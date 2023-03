Elezioni comunali 2023 Torre del Greco: tutti i nomi dei candidati sindaco

Torre del Greco si prepara per le elezioni comunali che si terranno domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023. La città corallina è chiamata a scegliere il successore di Giovanni Palomba alla guida di Palazzo Baronale, in carica dal 2018.

Elezioni comunali a Torre del Greco: i candidati sindaco

I seggi saranno aperti per due giorni: nello specifico, dalle ore 7 alle 23 di domenica 14 maggio e dalle 7 alle 15 di lunedì 15 maggio. Subito dopo inizieranno le operazioni di spoglio. Al momento in cui scriviamo, 28 marzo, sono già tre i candidati sindaco che hanno reso pubblica la loro candidatura e si stanno muovendo in preparazione della campagna elettorale: Ciro Borriello, Luigi Mennella e Luigi Caldarola.

Si vota il 14 e 15 maggio

Ma c’è tempo fino al 14 aprile per ufficializzare nuove candidature: infatti, in queste settimane stiamo assistendo ad una vivace attività per la raccolta delle firme che ciascuna lista deve presentare a sostegno della candidatura. Fino a metà aprile, quindi, sono aperti i giochi per stringere alleanze politiche, acquisire sostegni e soprattutto per alcuni “big” che non hanno ancora preso posizione ufficiale, tra i quali gli esponenti di Fratelli D’Italia, primo partito a livello nazionale. Gli aspiranti primi cittadini sono quindi chiamati al delicato compito di creare attorno a sè una coalizione di liste che possano portare visibilità e voti, ma allo stesso tempo abbraccino lo stesso programma elettorale: compito non facile in una città come Torre del Greco, con le sue mille sfaccettature ed esigenze, tante periferie e gruppi d’interesse.

Si rinnova anche il Consiglio comunale, 24 poltrone per centinaia di candidati

La tornata elettorale servirà ad eleggere, oltre al sindaco, anche i 24 componenti del Consiglio comunale. I cittadini potranno esprimere due preferenze per la scelta dei candidati consiglieri, ma solo se appartenenti alla stessa lista e di sesso diverso. Inoltre, si potrà effettuare il voto disgiunto, cioè scegliere una preferenza per il sindaco e fino a due preferenze per consiglieri comunali, anche se questi ultimi sostengono un candidato sindaco diverso. Per quanto riguarda la composizione del Consiglio comunale, invece, il 60% dei seggi sarà attribuito proporzionalmente ai candidati consiglieri più votati tra le liste che sostengono il sindaco vincente. Il restante 40% sarà suddiviso tra le restanti liste che andranno a costituire la forza di opposizione

La legge elettorale in vigore prevede che venga eletto sindaco il candidato che otterrà la maggioranza assoluta dei voti, quindi colui che supererà il 50% delle preferenze. Se nessun candidato dovesse raggiungere tale risultato, i cittadini dovranno tornare a votare per il ballottaggio previsto per domenica 28 e lunedì 29 maggio.