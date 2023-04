Sono 27 le liste in campo per le elezioni amministrative del 14 e 15 maggio a Torre del Greco, per un totale di quasi 650 candidati consiglieri. Tra questi, i torresi sono chiamati a scegliere i 24 componenti del prossimo consiglio comunale. La corsa a 5 per la carica di sindaco della città del corallo si conferma quindi, ancora una volta, particolarmente “affollata” anche per gli aspiranti consiglieri.

A sostenere il candidato dell’area di centrosinistra Luigi Mennella ci saranno 11 simboli tra partiti, liste e movimenti. Prova a tornare in carica Ciro Borriello, sostenuto da otto liste di centrodestra con l’esclusione clamorosa di Fratelli d’Italia, che resta fuori dai giochi. Outsider d’eccellenza Luigi Caldarola, espressione di sei liste civiche. Sorprese dell’ultimo minuto Eligio Poetini, per Potere al Popolo e Michele Battiloro che riporta sulla scheda elettorale il simbolo scudocrociato della Democrazia Cristiana

Ecco tutte le liste e tutti i candidati al consiglio comunale:

Candidato sindaco LUIGI MENNELLA

Alleanza Democratica candidato sindaco Luigi Mennella

Durni Maria Accardo, Francesco Anno, Cinzia Calorenna, Antonino Candurro, Ramona Damiato, Antonio Di Luca, Laura Fiengo, Raimondo Galasso, Letizia Gentile, Flavia Lopez, Antonio Mazzacano, Umberto Ricciardi, Immacolata Russo, Raffaele Schiavo, Davide Santagata, Mirella Spina, Maria Sorrentino, Giuseppe Solvino, Veronica Visciano, Martina Zeuli, Luciano Grillo Ciro,

Cuore Torrese

Maida Domenico detto Mimmo, Ascione Rosalba, Avvinto Anna, Borrelli Rosa, Brancaccio Raffaele, Cataldo Ciro, Cavaliere Rosa, Cerbero Anna, Civelli Luigi, Colamarino Stefano, Colucci Gennaro, Di Cristo Emilia, Ignarra Maria detta Mariella, Leone Egle, Mennella Vincenza detta Ezia, Panico Angela Maria detta Angela, Petrucci Domenico detto Mimmo, Piediferro Angela, Pinto Aniello detto Astuto, Pizzo Anna, Raiola Rosa, Russo Roberto, Sorrentino Teresa, Torlo Ciro,

Europa Verde

Lunella Michele, Di Donna Rita, Borrelli Antonio, Borriello Salvatore, Cirillo Sabrina, Colantoni Ottavio, Colantuono Vincenza detta Cinzia, Cozzolino Antonio detto Beffi, De Angelis Carolina, De Luca Raffaella detta Lella, De Luca Rosaria, Di Fiore Rosa, Fossa Enzo, Izzo Gennaro, Lafronza Ciro, Mormile Francesca, Neri Cristina, Nocerino Giovanna detta Giovanna, Nocerino Raffaele, Palomba Erika, Sannino Cira, Speranza Giuseppe detto Peppe, Sorrentino Faustina

Mennella sindaco

Imperato Pasqualino, Colantuono Andrea detto Andrea, D’Amato Maria, Federica De Simone, Paola Del Prato, Gianmarco Esposito, Catello Fabbrocino Pietro, Frulio Gaetano, Gaglione Felice, Guarino Annalaura, Immobile Anna detta Anna, Magliulo Raffaele, Manfredini Michele, Mennella Iolanda, Nocerino Monica, Pinto Myriam, Raiola Vincenzo, Rivieccio Eleonora, Sammarco Carlo, Sansone Nicoletta, Scognamiglio Corinna detta Corinna, Scognamiglio Ivana detta Ivana, Speranza Andrea, Vitiello Annalisa

Movimento 5 Stelle

Vitiello Laura, Severino Ivan Marcello, Guida Franca, Gallo Mirko, Crispino Antonio, Ciavolino Francesco detto Checco, Ottaviano Davide, Cataldo Francesca, Di Donna Francesco detto Checco, Formisano Annarita, Accardo Serena, Papagallo Fulvio, Visciano Rosa, Caracciolo Giovanni Apollonia, Iovine Maria, Tammaro Salvatore, Massa Maria Antonietta detta Antonella, Cipollaro Luigi, Mastrogiovanni Vincenza detta Cinzia, Garofalo Carlo Alberto, Leone Paola, Albero Claudio, Di Gioia Grazia

Movimento Popolare Torrese

Festevole Francesco, Mazza Anna, Giardino Giosué, Fieramosca Vincenzo, Lombardi Giovanna, D’Ambrosio Antonio, Acampora Pasquale, Palomba Serena, Giorgione Angelo, Avvoltoio Maria detta Cinzia, Cercino Daniela, Romano Anna detta Giovanna, Guida Giuseppe, Sorrentino Monica, Russo Salvatore, Grazia Volpe, Colomba Anna, Palomba Roberta detta Roberta, Giuseppina Oliviero, Manzo Lucia, Gentile Antonio detto Antonello, Ginestra Nunzia, Colantuono Giggino, Mancinelli Franco, Monti Federica

Partito Democratico

Ascione Giovanna, Borrelli Giuseppe, Commesso Emanuele, Di Donna Valentina, Ermetto Valeria, Esposito Beniamino detto Beniamino, Esposito Giuseppe, Galdo Porpora Jessica, Guarino Vittorio, Liguoro Giuseppe, Lombardo Rosa Maria, Napoletano Maria Cira, Nocerino Raffaele, Oliviero Melania, Palomba Andrea, Pinto Maria, Polese Michele, Ramondo Roberta Colomba, Romano Salvatore, Russo Enrico, Sorrentino Nunzia, Vello Elisabetta detta Betty, Viscovo Olimpia, Visone Claudia

Per le persone e la comunità

Di Donna Giuseppina, Aldi Rosaria, Borriello Gennaro, Colantonio Andrea Luca detto Colantuono, Consolato Agata, Costabile Raffaele, D’Orsi Rosa detta Rossella, Formisano Ciro, Gaglione Tommaso, Gallotti Gaetano, Gattone Giovanni, Iasevoli Enza, La Rocca Ciro, Maglione Luigi detto Gino, Mangano Enzo Manuel, Marino Maurizio, Marotta Marino, Mennella Salvatore, Montella Elena, Palomba Maria detta Herta, Palumbo Antonietta, Silvetti Graziella detta Ella, Suarato Giuseppe detto Peppe, Tolgetto Fabrizio Gaetano

Sinistra civica ambientalista

Toralbo Gabriele, Altiero Salvatore detto Tore, Altiero Anna, Orzo Teresa, Cacciuottolo Giovanni, Chiariello Lucia detta Luciana, De Martino Liberato detto Libero, Esposito Michela, Falcini Vittorio, Russo Teresa, Esposito Raimondo, Vitiello Marco, Damasco Vincenzo, Sperindeo Francesca, Di Martino Luigi, Gelao Ylenia, Sorrentino Maria, Lourdes Esposito Daniele, Sorrentino Michele,

Torre del Greco sul serio-Pri

Scognamiglio Gennaro, Liguoro Luisa, Accardo Ciro, Gargiulo Salvatore, Borriello Mario, Piro Maria Teresa, Ascione Stefania, Balzano Agostino, Bottigliero Rosangela, Capillo Daniele, Delbi Raffaele, Di Giacomo Salvatore, Di Luca Fabio, Di Stefano Andrea, Faro Ciro, Filipi Stefan detto Stefano, Forino Teresa, Gallo Nicola, Germano Lucia, Giullini Annamaria, Loffredo Antonio, Mennella Candida, Oliviero Giuseppe Marco, Preite Giuseppinalessia

Valerio Ciavolino per Torre

Altiero Sergio, Ascione Valentina, Avventurato Pasquale, Aymino Gennaro detto Rino, Bassano Francescopaolo, Contini Francesco, Cozzolino Simona, De Rosa Antonio, Di Maio Salvatore, D’Aniello Simone detto Simone, Falanga Maria Rosaria Anna, Galasso Margherita, Granata Emmanuela, Izzini Leopoldo, Linetti Antonietta detta Tonia, Maiorino Gianfranco, Maisto Patrizia, Mennella Raimondo, Rivieccio Elena, Ruggiero Luigi, Scognamiglio Aniello, Serpe Maria, Tarantino Vincenzo, Vitiello Antonio

Candidato sindaco CIRO BORRIELLO

Borriello Sindaco

Borrelli Raffaella, Borriello Filippo, Brancaccio Pasquale, Bufi Luigi, Buono Mario, Caiazzo Aniello, Colantuono Imma, Confuorto Armando, Di Donna Valeria, Falanga Annarita detta Capuani, Fiele Maria, Fiore Ida, Gentile Carmine detto Mniello, Gini Federica, Magliulo Maria, Mele Luigi, Mirabella Cinzia, Palomba Virginia, Pastore Annachiara, Spierto Antonio, Tabernacolo Alessandra detta Tabe, Zeno Fausta, Scognamiglio Giovanna detta Luciana

Idea Nuova

Russo Mario, Avertuo Nunzio, Borriello Luigi, Collaro Gaetano, De Gregorio Giovanna, De Luca Vincenzo, De Santo Giuseppa, Esposito Laura, Festevole Salvatore, Garofalo Giulia, Iovane Aldo, Longobardi Giovanni, Martinelli Giuseppina detta Pina, Oliviero Salvatore, Orlando Maria, Palomba Rosa, Panariello Marianna, Pernice Arianna detta Ari, Pernice Loredana, Riccio Carlo, Sannino Elisa, Sotero Anna, Tonzino Dario, Varriale Ciro

Forza Borriello

Ascione Giuseppina detta Pina, Auricchio Irene Rosaria, Bencivenga Giovanna, Borriello Cristiano, Como Rosa, Cutolo Ciro Massimiliano detto Ciro, Facciuto Antonia Elide detta Elide, Falanga Osvaldo, Farese Domenico, Fildi Benito, detto Dino, Forino Salvatore, Guarino Raimondo detto Dino, Guida Ciro, lengo Colomba, Palomba Maria, Pomposo Carmela, Quirino Salvatore, Ruocco Vincenzo, Scarfogliero Luigi, Stasi Bruna, Vitiello Giuseppe, Nocerino Ciro, Collaro Tommaso

Forza Italia

Accardo Cira, Balzano Michele detto Bama, Bello Virginia detta Virna, Borriello Vincenzo, Cacciottolo Agostino, Colantuono Pasquale, Colombo Dario, Cuciniello Stefania, Esposito Anna detta Annabella, Esposito Gerardo, Germano Michele, Izzo Raffaella, Langella Michele, Marrazzo Ilaria, Montanaro Valentina, Oliviero Simona, Panariello Anna, Pane Ciro, Passarelli Luigi, Pirone Romolo, Porzio Valentina, Scala Danilo, Vitiello Lucia, Di Maio Raffaela

Insieme per la città

Alini Luca, Accardo Patrizia, Ancora Ciro, Balzano Domenico, Belfiore Rita, Bencivenga Arca detta Arca, Benestante Paola, Borrelli Sara Deborah, Cantore Anna ,Chiusel Maria Rosaria detta Marina, D’Alessio Francesco, Ferrandino Concetta, Formisano Giuseppina, Gentile Annalibera, Iacomino Rosa, Liguori Sorrentino Vittorio, Maresca Antonietta, Panariello Mariagrazia detta Rosaria, Prisco Stefania, Russo Giuseppe, Salone Salvatore, Scognamiglio Alessia, Vitiello Antonio, Vito Salvatore

La Svolta

Adamo Cleto, Auricchio Ciro, Casamento Ninfa, Ciavolino Giovanni, Circolo Anna, Colaps Giuseppina detta Giusy, D’Urzo Ciro, Di Dato Antonio, Di Maio Mario, Fiorentino Loredana, Garofalo Immacolata detta Imma, Gramegna Simone, Mariano Longobardi, Saverio Napoletano Aniello, Noviello Carla, Piccirillo Ciro, Praitano Francesco detto Franco, Russo Luciana, Sammarco Aniello, Schiavullo Nunzio, Sorrentino Giuseppe, Vitiello Maria

Torre Futura

Acampora Alessia detta Abilitato, Accardo Ilaria Cira, Balzano Martina, Cacace Maria Rosaria detta Mary, De Carlo Angelo, Delbi Cira, Dota Immacolata detta Imma, Gargiulo Lamia Cira, Garofalo Massimiliano, Granata Giovanni, Guarino Raimondo, Iovinelli Salvatore, Leone Andrea, Petraio Raffaele detto Lello Raio, Pinto Vincenzo detto Enzo, Serpe Francesco, Sorrentino Gennaro, Tucci Vitiello Colomba, Vitiello Amedeo

Udc

Cafaro Letizia detta Architravo, Ciaravolo Annamaria, Colardo Giovanni, Cuciniello Francesco, Di Franco Annalaura, Garofalo Armando, Gaudino Salvatore, Giardino Ciro, La Rocca Domenico, Licenziato Paolo, Luna Antonella, Marino Antonio, Mistico Francesco Paolo, Mollo Concetta, Osservanza Antonio, Panariello Natale, Scognamiglio Maria detta Rosaria, Senatore Arturo, Stuppia Valerio, Suarato Catello, Veneruso Davide, Osservanza Francesca, Bossone Antonio, Porzio Rosa

Candidato sindaco LUIGI CALDAROLA

Il Cittadino

Ciamparella Francesco, Ciavolino Bianco Salvatore detto Ciavolino, Crispino Antonio, Di Maio Ciro, Garofalo Rosa, Guida Marcos, Iengo Luigi Francesco, Izzo Franca, Mennella Carmine detto Nino, Mennella Ciro, Miranda Stefania, Parlati Patrizia, Perfetto Rita, Perna Rosa, Rivieccio Alessia, Robertucci Antonio detto Antonio, Robertucci Maria detta Marianna, Russo Maria Anna, Scala Marco, Sorriso Maria Rosa, Starace Martina Pia, Tonini Maria Grazia, Califano Gaetano

Free Torre

Mennella Giuseppe detto Davide, Borrelli Cira, Mazzacane Anna, Scala Alessandro detto Sandro, Accardo Carla, Leone Emerigo, D’Urzo Valentina, Iovino Alessandro, Braile Mariantonia, Vitiello Angela, Avecone Fabio, Di Cristo Pasquale, Serpe Marco, Liguoro Erika, Tammaro Shanti, Rivieccio Francesco, Garofalo Marika, Bisbiglia Teresa, Bisbiglia Vincenzo

Noi Torre

Borriello Santa, Cirillo Maria, Copertuccio Pietro, De Gregorio Emilia, Ferrantino Teresa, Fornite Raimondo, Gaudino Nunzia, Iezza Enrico, Latcheva Lubomira Dimitrova detta Iri, Laureano Massimo, Maida Giancarlo, Mennella Carmine, Osservanza Consiglia detta Lia, Paolillo Annarita, Pizza Giuseppe detto Geppy, Rivieccio Lucia, Scognamiglio Raffaele, Severino Pasquale, Tagliaferri Anna, Vitiello Alice, Salerno Vincenzo

Per il rilancio

Ascione Giuseppe, Balzano Carmela, Bianco Giusy, Ceglia Carlo, Ciaravolo Eleonora, Colamarino Ivan, D’Amico Salvatore, Feroce Gianluca, Gentile Daniela, Langella Ciro, Liza Claudia Maria, Ondeggia Francesca, Perreon Luigia Alessia ,Picardi Francesco Saverio, Raia Pasquale, Raiola Alessandro, Russo Giuseppe Vincenzo, Sannino Domenico, Scarpa Daniele, Tagliamonte Claudia, Tartaglione Federica, Tatè Davide Vincenzo, Ultimo Serafino, Vallini Sabrina

Torre è bellissima

Borriello Domenico, Manzo Salvatore, Varone Francesco, D’Ambrosio Egidio, Mastropietro Salvatore, D’Auria Paolo, Falanga Maria, D’Urzo Umberto, Cardone Stefania, Formisano Giovanni, Ascione Elisabetta, Vitiello Antonio, Russo Francesco, Paniccia Giuseppina, Carnale Rosanna, Vitiello Alessio, Dell’Ovo Mario, Galasso Rosita

Torre in Europa

D’Urzo Vittorio, Accardo Aniello, Borriello Aniello, Campagnola Pasquale, Catanzaro Salvatore, Cerbasi Salvatore Antonio, Di Cristo Antonio, Farella Gennaro, Fiorenza Adriana, Gaglione Imma, Madonna Costantino, Marrazzo Annamaria, Montanaro Luciano, Palomba Gianluca, Pasquetti Nives Luisa, Pinto Francesca, Pranzo Teresa Anna, Russo Francesco, Sorrentino Luca Emanuele, Tesoriero Giuseppina detta Giusy

Candidato sindaco ELIGIO POETINI

Potere al popolo

Tesoriero Sara, Ascione Clara, Ausiello Maria Carmela, Cropano Andrea, Cordone Domenico, Di Giulio Danilo, Franco Michele, Borriello Salvatore, Palomba Emidio, Boccia Aniello, Borrelli Teresa, Esposito Eleonora, Fico Anna Giuseppina, Fioriniello Immacolata, Pistone Anna, Pistone Giuseppina, Pistone Martina, Riscetti Raffaele, Romano Maria, Di Guida Ciro, Esposito Claudio, Rescigno Giorgio

Candidato sindaco MICHELE BATTILORO

Democrazia Cristiana

Aprea Giuseppe, Battiloro Antonio, De Matteo Antonio, Giardino Claudio, Di Cristo Raffaele, Vitiello Gaetano, Colantonio Patrizia, Formisano Vincenzo, Donz Mioara, Evangelista Vincenzo, De Rosa Maddalena, Celeste Ferdinando, Martorana Antonino, Perone Angelo, Penza Roaul, Carbone Grazia Antonia, Battiloro Michelina, Battiloro Maria, Zullino Luisa, Formisano Anna Carmela