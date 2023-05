I risultati delle Elezioni Comunali 2023 a Torre del Greco. Il primo turno delle elezioni comunali 2023 non è bastato per decidere chi sarà il sindaco di Torre del Greco: la città sceglierà tra Luigi Mennella e Ciro Borriello al ballottaggio previsto tra due settimane, il 28 e 29 maggio 2023.

Elezioni comunali, ballottaggio tra Mennella e Borriello a Torre del Greco

I dati definitivi arrivati nella nottata hanno scritto le prime sentenze su questa tornata elettorale che ha visto fronteggiarsi cinque candidati sindaci a Torre del Greco. Mancano quelle più importanti: il nome del successore di Giovanni Palomba alla guida di Palazzo Baronale si deciderà al ballottaggio tra l’avvocato Luigi Mennella, sostenuto da PD, M5S ed altri 9 liste dell’area di centrosinistra, e il dottor Ciro Borriello, già sindaco due volte, che corre nelle file di Forza Italia con il sostegno degli azzurri e di 7 liste civiche.

I risultati definitivi vedono Mennella in leggero vantaggio con il 46,04% dei voti (per un totale di 18.764 preferenze) e Ciro Borriello che segue a ruota con il 43,96% (pari a 17.917 preferenze). La giornata dello spoglio elettorale che abbiamo seguito minuto per minuto ha visto smorzare l’iniziale entusiasmo dei sostenitori di Mennella, che dopo i risultati dei primi seggi avevano superato la soglia del 50% necessaria per l’elezione al primo turno. Un vantaggio che si è assottigliato ora dopo ora, portando i due contendenti al ballottaggio.

Mennella: “Premiata la nostra proposta politica”, Borriello: “La partita è ancora aperta”

“Quello che ci hanno tributato gli elettori in questo primo turno delle elezioni amministrative a Torre del Greco, è uno straordinario attestato di stima – dichiara Luigi Mennella – un attestato che premia la bontà della proposta politica della nostra coalizione, a partire dunque dalla mia candidatura alla carica di sindaco”. E sulla mancata vittoria al primo turno per una manciata di voti ironizza: “Abbiamo fatto come il Calcio Napoli qualche settimana fa: abbiamo solo rimandato la vittoria per gioire di più”.

Minore entusiasmo nel Quartier Generale di Ciro Borriello, dove ci si aspettava qualche punto percentuale in più ma l’ex sindaco commenta: “E’ quasi un testa a testa, da domani si ricomincia da zero: la partita è ancora aperta“. E ai suoi candidati consiglieri: “A loro non ho bisogno di chiedere nulla, sanno che è una battaglia di tutti. Da domani ricominceranno a scalpitare sul territorio”.

Caldarola, due di picche ai corteggiatori politici: “Non facciamo apparentamenti con nessuno”

Terzo, per ordine di preferenze a queste elezioni amministrative, Luigi Caldarola. Il leader della Coalizione dei CambiaMenti, formata da 6 liste civiche di persone quasi tutte nuove alla politica, si ferma all’8,62%. Caldarola non nasconde la delusione alla vista dei numeri che lo pongono di diritto tra gli scranni dei consiglieri e si dice pronto all’esperienza di opposizione: “Speravo in una città con più voglia di cambiare, ma con questi risultati tornano a governare persone che hanno già avuto modo di fare danno alla città di Torre del Greco. Noi saremo sempre presenti, con la forza di questo bellissimo gruppo che si è creato in questi mesi“. E stronca i corteggiamenti dei due avversari al ballottaggio: “Non abbiamo nemmeno bisogno di ribadirlo perchè lo abbiamo già detto con forza: apparentamenti non ne facciamo con nessuno“.

Relegati nella categoria “altri” sia Eligio Poetini che Michele Battiloro: nessuno dei due supera la soglia dell’1%.

Risultati delle Elezioni comunali a Torre del Greco, i voti di tutti i partiti e le liste

Anche se il Primo Cittadino della città del corallo è ancora senza un nome, lo spoglio di ieri ha comunque decretato vincitori e vinti. I dati definitivi sui voti di lista, arrivati anch’essi nella nottata, saranno materiale su cui lavorare per molti responsabili cittadini. Soprattutto per chi stimava performance decisamente superiori.

Crolla il M5S, boom delle civiche costruite attorno ai candidati

Spicca, ad esempio, il flop del M5S che con una percentuale del 2,80% delude decisamente le aspettative di coalizione: appare molto lontano il 2018 quando i pentastellati persero per una manciata di voti la possibilità di giocarsi il ballottaggio con l’attuale sindaco Palomba. Così come la risicata percentuale portata a casa da Sinistra Civica Ambientalista, che supera di poche decine di voti i compagni di Potere al Popolo che con Eligio Poetini hanno scelto di andare da soli a queste elezioni.

Nessuna delle liste della Coalizione dei CambiaMenti a supporto di Caldarola supera il 3%: Per il rilancio, la compagine formata da giovani che molto si è mostrata presente in città ancor prima della campagna elettorale, si ferma all’ 1,94%. Noi Torre, che porta in pancia i due consiglieri di opposizione uscenti Vincenzo Salerno e Santa Borriello, racimola 596 preferenze. Free Torre fa peggio: 309 voti per la lista ispirata dal sindaco di Bacoli, Josi Della Ragione, che pure due volte è venuto in città nelle ultime settimane a supporto dei suoi.

Ma c’è anche chi, in attesa dei risultati del ballottaggio, può cominciare a festeggiare i propri risultati personali: le liste civiche costruite attorno ai nomi dei candidati sindaci Mennella e Borriello risultano le più votate delle rispettive coalizioni: la lista Borriello Sindaco supera la soglia dei 5.000 voti, ai quali si aggiungono i quasi 2.700 di Forza Borriello, ed è la lista più votata. La lista Mennella Sindaco supera di 200 preferenze il PD, che pure raccoglie il 9,15%. Nella squadra dell’avvocato, ottimi risultati della lista Per le persone e la comunità e del Partito Repubblicano.

Luigi Mennella Voti

al sindaco 18764 46,00% Mennella Sindaco 3.854 9,80% Partito Democratico 3.620 9,10% Partito Repubblicano Italiano Sud Chiama

Nord-Torre del Greco sul Serio 2.476 6,30% Per le Persone e la Comunità 1.688 4,30% Movimento Popolare Torrese 1.549 3,90% Valerio Ciavolino per Torre 1.491 3,80% Cuore Torrese 1.398 3,50% Movimento 5 Stelle 1.116 2,80% Europa Verde 849 2,20% Alleanza Democratica-Nova Civitas-Impegno

Cristiano 620 1,60% Sinistra Civica Ambientalista 447 1,10% Ciro Borriello Voti

al sindaco 17917 44,00% Borriello Sindaco 5.145 13,00% Forza Italia 3.020 7,60% Forza Borriello 2.692 6,80% Idea Nuova 1.979 5,00% Insieme per la Città 1.592 4,00% La Torre Futura 1.152 2,90% La Svolta 798 2,00% Unione di Centro-Rinascita Torrese 654 1,60% Luigi Caldarola Voti

al sindaco 3512 8,60% Il Cittadino 991 2,50% Per il Rilancio 769 1,90% Noi Torre 596 1,50% Torre in Europa 365 0,90% Free Torre del Greco 309 0,80% Torre del Greco Bellissima 83 0,20% Eligio Poetini Voti

al sindaco 320 0,80% Potere al Popolo! 181 0,50% Michele

Battiloro Voti

al sindaco 243 0,60% Democratici Cristiani 113 0,30%

I voti di ciascun candidato consigliere comunale alle elezioni comunali 2023 a Torre del Greco

La composizione del futuro consiglio comunale di Torre del Greco è ancora incerta proprio perchè il 60% dei seggi sarà assegnato alle liste che sostengono il candidato sindaco vincitore del ballottaggio. Ma le urne hanno già scritto qualche sentenza: candidato più votato è Michele Langella, già consigliere uscente, con 1078 preferenze. Superano quota 1000 anche Iolanda Mennella e la new entry Valentina Di Donna.

Di seguito, tutti i voti dei candidati consiglieri alle elezioni comunali, divisi per lista: