Carnevale 2024 a Ercolano: sfilata in centro tra maschere, musica e divertimento

Anche Ercolano si preparaa a festeggiare il Carnevale con una sfilata che si terrà martedì 13 febbraio. Ad annunciarlo è il sindaco Ciro Buonajuto sui social, che dà così la possibilità, a coloro che vogliano restare nella città alle falde del Vesuvio, di trascorrere la giornata tra divertimento e allegria.

Carnevale 2024 a Ercolano

“Festeggia con noi il Carnevale! – scrive il sindaco Ciro Buonajuto – Unisciti a noi per una fantastica sfilata di maschere, musica e tanto divertimento per le strade di Ercolano. Unisciti alla festa martedì 13 febbraio a partire dalle ore 16.00, ci vediamo in Piazza Pugliano e attraverseremo la città per arrivare in Piazza Trieste. Festeggiamo tutti insieme!”.

Anticipato il rientro pomeridiano per i dipendenti comunali

Nella giornata di Carnevale, inoltre, non ci sarà l’apertura degli uffici comunali. Il rientro è stato infatti spostato a lunedì con una disposizione dirigenziale visto che, di consueto, nella giornata di Carnevale, si verifica una scarsa affluenza di cittadini presso gli sportelli. La dirigente ha così disposto il rientro pomeridiano lunedì 12 febbraio: gli uffici saranno aperti dalle 8 alle 14 e dalle 14.30 alle 17.30.