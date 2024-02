Il nuovo cimitero di Ercolano avrà più loculi a prezzi calmierati, via ai lavori: come sarà

Ha preso il via l’intervento edilizio che interesserà il cimitero di Ercolano per la realizzazione di nuovi loculi. Un progetto pensato anche per consentire ai cittadini di dotarsi di apposite nicchie senza necessariamente dover spendere cifre eccessive.

Lavori al cimitero di Ercolano, più loculi a prezzi calmierati

Proseguono, dunque, i lavori al cimitero di Ercolano per l’estensione dell’area cimiteriale del territorio che andrà ad ospitare i defunti prevedendo l’aggiunta di altri 348 loculi per tumulazione che vanno ad aggiungersi ai precedenti loculi per resti mortali e nicchie cinerarie.

L’obiettivo è quello di favorire l’estensione del cimitero attuando, allo stesso tempo, prezzi calmierati per i cittadini che intendono acquistare il proprio loculo. A confermarlo è il sindaco Ciro Buonajuto che ha dichiarato: “L’intervento, come quelli precedenti, non prevede costi per il Comune e nasce da una project financing con una finalità sociale. Infatti nel progetto abbiamo voluto stabilire prezzi calmierati, soprattutto per venire incontro alle esigenze delle famiglie”.

Una pratica ancor più lodevole se si considerano le frequenti speculazioni sulla compravendita in questione. Alcune sono state anche minuziosamente documentate come nel caso dell’insolita prassi, denunciata da Striscia La Notizia, praticata all’interno del cimitero comunale di Miano (Napoli).

Come si evince dal servizio, qui una persona che intendeva ottenere un loculo doveva non solo pagare cifre molto alte al Comune ma anche corrispondere una “mazzetta” al custode. Una “tassa di assegnazione”, così come soprannominata da lui stesso, del valore di 200 euro (corrisposta “a mano” e non accorpata al bonifico, intestato all’amminsitrazione) senza la quale non poter finalizzare il contratto.