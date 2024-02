Furto a scuola ad Ercolano, recuperata la refurtiva. Buonajuto:”La giustizia vince sempre”

Ottime notizie da Ercolano, dove è stata recuperata la refurtiva del furto avvenuto nella notte tra domenica 18 febbraio e lunedì 19 nella scuola Giampaglia di via Semmola.

Furto alla scuola Giampaglia, refurtiva recuperata ad Ercolano

“La giustizia vince sempre!”, con queste entusiaste parole il sindaco della cittadina vesuviana Ciro Buonajuto ha dato attraverso i social la bella notizia. Gli studenti dell’Istituto Comprensivo Ercolano 2 – Giampaglia che lunedì 19 febbraio si erano ritrovati vittime di un efferato furto che li aveva privati di numerose attrezzature informatiche sono tornati in possesso della preziosa strumentazione.

Notebook, stampanti, proiettori, PC ed altre attrezzature elettroniche sono state restituite all’Istituto dopo che le indagini condotte dai Carabinieri sono riuscite a risalire agli autori del crimine e – di conseguenza – al luogo dove erano stati custoditi i beni sottratti.

Il sindaco: “La giustizia vince sempre, sono contento”

Proprio il primo cittadino aveva reso noto del brutto risveglio della comunità scolastica: i ladri sarebbero entrati attraverso una porta in alluminio che è stata forzata. I malviventi, alla ricerca della preziosa refurtiva, non avevano esitato a distruggere armadietti, forzare porte e seminare disordine.

Ciò che ha colpito del furto era stata – tra le altre cose – proprio il fatto che i ladri non si fossero fermati davanti a nulla, portando via anche beni di cancelleria ed addirittura della cioccolata che era custodita dagli insegnanti per i ragazzi.

Con queste parole, Buonajuto ha salutato il lieto fine della vicenda: “Le giustizia vince sempre! Grazie allo straordinario lavoro dei Carabinieri della tenenza di Ercolano, sono stati individuati gli autori del furto della scorsa notte nella sede dell’I.C. Ercolano 2 – Giampaglia e recuperata l’intera refurtiva. Un plauso meritato va a tutti coloro che hanno lavorato duramente per garantire il recupero degli oggetti rubati. Il loro lavoro instancabile è un esempio di sacrificio e determinazione. Sono davvero contento soprattutto per gli alunni, per la dirigente Giovanna Tavani e per i suoi collaboratori”.