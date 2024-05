Giornata del Gioco, una grande festa in piazza a Ercolano: ingresso gratis per tutti

Giovedì 30 maggio 2024 Ercolano celebrerà la Giornata Internazionale del Gioco con una grande festa dedicata ai bambini e alle famiglie che si svolgerà a partire dalle ore 10:00 in piazza Carlo di Borbone.

Giornata del Gioco, la festa in piazza a Ercolano

L’intera giornata trascorrerà all’insegna del gioco e dell’inclusione, in presenza delle Cooperative che lavorano sul territorio di Ercolano che saranno presenti in piazza per proporre attività e giochi per bambini e ragazzi. La Giornata Internazionale del Gioco, del resto, è stata istituita proprio per affermare il diritto al gioco alle bambine e ai bambini, ma non solo.

“Vogliamo attraverso il gioco favorire l’inclusione. La Giornata del Gioco è un’occasione speciale dedicata al divertimento, alla creatività e all’importanza del gioco per tutte le età. Vi aspettiamo numerosi per una giornata all’insegna della condivisione, del sorriso e della gioia di stare insieme“ – ha spiegato il sindaco di Ercolano e vicepresidente nazionale di Anci, Ciro Buonajuto, che alle ore 10:00 insieme al consigliere delegato allo sport, Aniello Iacomino, presenterà le iniziative.

Giornata del Gioco a Ercolano: il programma

ORE 10:00

Presentazione della Giornata da parte del sindaco del Comune di Ercolano, Ciro Buonajuto, e il consigliere comunale delegato allo sport, Ciro Iacomino.

DALLE ORE 9:30 ALLE 12:00

Sirio Società Cooperativa Sociale Valinor Impresa Sociale;

Cooperativa Gelso – Centro Polifunzionale per Disabili;

Boetheia Onlus Medihospes – Attività Ludiche e di Animazione.

DALLE ORE 16:00 ALLE 19:00

Pianeti Diversi – Attività di Arteterapia;

Cooperativa Seme di Pace, Locanda di Emmaus “Global Service”;

Giochi Liberi “Ritorno al Passato”;

Ludobus di ORA Giochi in Bus.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Giornata Internazionale del Gioco a Ercolano;

Quando: giovedì 30 maggio 2024 a partire dalle ore 10:00;

Dove: piazza Carlo di Borbone, Ercolano.