Carnevale 2025 ad Ercolano, grande festa tra allegria ed inclusione

Il Carnevale di Ercolano 2025 si è rivelato un evento straordinario, capace di unire la comunità in un’esplosione di festa, musica e divertimento.

Ercolano, il Carnevale 2025 è stato un successo

Le strade della città si sono animate grazie a un ricco programma di attività che ha coinvolto grandi e piccini, confermando l’importanza di creare occasioni di aggregazione e momenti di spensieratezza per tutti.

I festeggiamenti hanno preso il via con la giornata di domenica 2 marzo dedicata ai più piccoli, che hanno potuto divertirsi tra animazione, spettacoli e giochi in diverse zone della città, tra cui Via Panoramica, Piazza Trieste e Via Marconi. L’entusiasmo dei bambini ha reso magica l’atmosfera, tra maschere colorate, baby dance, gonfiabili e tanto altro.

Ma il culmine della festa è stato il Martedì Grasso, quando la città si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto. La grande parata, partita da Piazza Pugliano e giunta fino a Piazza Trieste, ha incantato il pubblico con un corteo spettacolare.

In testa alla sfilata, una carrozza trainata da due splendidi cavalli bianchi ha aperto le danze, seguita dai personaggi più amati dai bambini, come Topolino, Minnie e i supereroi, oltre a majorette, pirati, bande musicali e maschere tradizionali.

Il gran finale in Piazza Trieste

Piazza Trieste è stata il cuore pulsante dell’evento, ospitando uno spettacolo emozionante con performance musicali, esibizioni di danza e momenti di puro intrattenimento.

Tra gli ospiti, il talento ercolanese Nello Longobardi e la giovane cantante Giada Sidero hanno incantato il pubblico, mentre la comicità di Salvatore Gisonna ha strappato sorrisi e applausi.

Un Carnevale con un messaggio speciale

Oltre al divertimento, il Carnevale di Ercolano ha voluto lanciare un messaggio importante con il tema “Carnevale ogni donna vale: Non una di meno”. Un’iniziativa che ha messo al centro la difesa dei diritti delle donne, sottolineando il valore della parità e del rispetto nella società.

A conferma del carattere sociale voluto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Ciro Buonajuto per questo Carnevale ercolanese, le straordinarie esibizioni delle associazioni del territorio: l’energia inclusiva dell’associazione Diamoci la mano ODV a cui si sono aggiunte le spettacolari coreografie delle scuole di danza Wonderful Dance Academy di Carmen Acampora e Adele Cozzolino e la DanceArt Studio di Gelsomina Scognamiglio.