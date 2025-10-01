Ad Ercolano la Giornata Nazionale del Trekking Urbano: come riscoprire a piedi i tesori della città

Il 31 ottobre torna ad Ercolano la Giornata Nazionale del Trekking Urbano incentrato sulla riscoperta del Miglio d’Oro. Il tour di Ercolano partirà alle 9.45 da Piazza Pugliano con una durata di due ore e mezza.

La giornata nazionale del Trekking Urbano a Ercolano dal titolo “’A Maronna t’accumpagna” (La Madonna ti sia vicino), si incentra sul culto religioso che nei secoli ha caratterizzato la città degli Scavi. Durante il percorso i racconti illustreranno, partendo dai culti più antichi, i motivi per cui la dominazione di tanti popoli ha portato alla nascita delle edicole votive presenti in città.

Trekking urbano ad Ercolano: le tappe del percorso

Il percorso di Trekking si concluderà al Molo Borbonico “La Favorita”, passando per 7 momenti di racconto: dal punto di partenza di Piazza Pugliano, con l’introduzione della storia di Resina, mito di Ampellone e la nascita della chiesa di Santa Maria a Pugliano.

Il tour proseguirà con la storia della Basilica con narrazione degli eventi di alcune cappelle, continuando col passaggio presso alcuni punti salienti: l‘edicola del Crocifisso (“for ‘a croce”), la chiesa di Santa Caterina, e la chiesa di Santa Maria del Loreto. La conclusione con l’ultima tappa al Molo “Favorita”, con la visita alla statua della Madonna del Pescatore.

Il tour delle tappe complessivamente percorre una distanza di 2,2km con una difficoltà bassa. Un’esperienza culturale, quindi, aperta a tutti, che percorre la storia e l’unione della tradizione pagana e cristiana.

La ventiduesima edizione

Organizzata dal Comune di Siena in collaborazione col Ministero del Turismo, Agenzia nazionale del turismo e l’associazione Sport e Salute, il progetto Trekking Urbano si estende in tutta Italia, coinvolgendo 80 luoghi. In Campania saranno coinvolte le città di Ercolano, Salerno, Napoli e Santa Maria Capua Vetere.

Con l’obiettivo attraverso il Trekking di unire la storia alla condivisione e socialità, il progetto di turismo sostenibile che invita attraverso una ginnastica dolce a percorrere la città è giunto alla sua ventiduesima edizione.





