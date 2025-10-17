Lavori alla rete idrica, previste mancanze d’acqua tra Ercolano e Portici: tutte le info
Ott 17, 2025 - Redazione Vesuviolive
Lavori programmati da Gori SpA, previste mancanze d'acqua
Mancanze d’acqua previste per la prossima settimana tra Ercolano e Portici per lavori alla rete idrica ad opera di Gori Spa.
Ercolano e Portici, mancherà l’acqua tra il 22 ed il 23 ottobre
Gori ha annunciato due interventi programmati sulla rete idrica che interesseranno le città di Portici ed Ercolano nei giorni di mercoledì 22 e giovedì 23 ottobre 2025, con conseguenti mancanze d’acqua o abbassamenti di pressione nelle zone indicate.
A Portici, i lavori si svolgeranno mercoledì 22 ottobre, dalle 9:00 alle 12:00, e riguarderanno le utenze ubicate in:
- Molo Granatello
- Via Cavalieri di Vittorio Veneto
- Via Emanuele Gianturco
- Via Marittime
- Via Nuovo Macello
- Via Venditti
- Tutte le relative traverse
A Ercolano, l’intervento è in programma per il giorno successivo, giovedì 23 ottobre, nella stessa fascia oraria, dalle 9:00 alle 12:00, con sospensione o riduzione della pressione idrica nelle seguenti strade:
- Traversa di Via Cicatello
- Via Croce dei Monti
- Via Cupa dei Monti
- Via Vesuvio
- Tutte le relative traverse
Entrambi gli interventi rientrano nel piano di “distrettualizzazione della rete”, un’operazione tecnica volta a migliorare la gestione del sistema idrico e a ridurre le perdite.
Gori fa sapere che, al termine dei lavori e alla riapertura del flusso idrico, potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua, di breve durata. In tal caso si consiglia agli utenti di lasciar scorrere l’acqua dai rubinetti per alcuni minuti prima dell’utilizzo.
Le operazioni fanno parte di un programma più ampio di ottimizzazione delle risorse idriche nei Comuni vesuviani. L’azienda si scusa per gli eventuali disagi e invita i cittadini delle aree interessate a organizzarsi per tempo nelle ore precedenti l’interruzione del servizio.