Roberto Fico a Ercolano: riceverà un dossier con proposte per la Campania, dalla sanità al lavoro

Roberto Fico a Ercolano per parlare del futuro della Campania. L’incontro, organizzato dall’intergruppo parlamentare “Sviluppo Sud, Aree Fragili e Isole Minori” presieduto dall’on. Alessandro Caramiello, si svolgerà a Villa Signorini e culminerà nella consegna, al candidato presidente del centro sinistra, di un dossier contenente spunti e proposte nell’interesse dei cittadini campani.

Incontro con Fico a Villa Signorini

Ad aprire il dibattito sarà lo scrittore Pino Aprile, presidente onorario dell’intergruppo, congiuntamente all’economista dottor Giovanni Barretta e al docente Unisa Maurizio Sibilio. Al termine, sono previsti gli interventi del Presidente dell’Intergruppo, On. Alessandro Caramiello e del candidato presidente Fico.

Durante i lavori, moderati dal giornalista Luca Antonio Pepe, verrà consegnato al candidato Presidente un dossier redatto dall’Intergruppo con istanze, proposte e spunti da adottare nell’interesse dei cittadini campani, un testo lavorato da decine di tecnici in forza al tavolo tecnico dell’intergruppo.

Tra i punti focali: la tutela delle aree interne, delle isole minori e dei territori più fragili, con una richiesta di attenzione particolare al settore sanitario, al mondo del lavoro e al tessuto agricolo, che rappresenta uno dei pilastri dell’economia regionale.