Domenica 30 novembre 2025, la XVIII edizione del Premio Nazionale Letterario Leopardiano: la Ginestra a Ercolano.

Il Premio “La Ginestra” al professor Botti

Giunge alla sua XVIlI edizione il premio letterario “La Ginestra”, che ogni anno omaggia una personalità del mondo culturale che si è contraddistinta per aver proseguito nella propria produzione artistica e letteraria il pensiero del poeta recanatese.

Quest’anno il premio sarà assegnato al professor Francesco Paolo Botti, docente di Letteratura Italiana presso l’Università degli Studi di Napoli ‘Federico II’.

Il lavoro letterario del professor Botti negli ultimi decenni si è fatto interprete, secondo i componenti del Comitato Scientifico, del vero pensiero leopardiano.

Le parole del vincitore

“È certo scontato, ma non per questo meno sincero, dire come io sia estremamente onorato di ricevere questo premio leopardiano – ha dichiarato il professor Botti – accettandolo, tuttavia, come niente altro che un dono, generoso quanto del tutto inatteso, degli amici del Comitato scientifico ai quali esprimo la mia gratitudine più profonda”.

Prosegue ancora Botti: “Non posso fare a meno, infatti, di confessare un forte senso di inadeguatezza rispetto all’importanza e al prestigio del riconoscimento, che diventa poi vera e propria vertigine se penso alla statura dei grandi maestri ai quali è stato negli anni assegnato”.

Premio “La Ginestra”: la cerimonia di consegna

La cerimonia di consegna del premio si terrà domenica 30 novembre 2025 alle ore 11.30 negli spazi della monumentale Villa Campolieto ad Ercolano.

La cerimonia sarà condotta dalla giornalista Donatella Trotta e vedrà la presenza del curatore del Premio il dott. Giuseppe Ascione e dei componenti del Comitato Scientifico.

L’impegno del Rotary Club: le dichiarazioni

Il Rotary Club Torre del Greco Comuni Vesuviani si conferma promotore d’eccellenza della XVIII Edizione del Premio Nazionale Letterario Leopardiano “La Ginestra”.

Un ruolo che sottolinea l’impegno del Club nella valorizzazione del patrimonio intellettuale italiano e nella diffusione degli ideali leopardiani sul territorio vesuviano e oltre.

“Il Rotary Club Torre del Greco Comuni Vesuviani è onorato di essere partner istituzionale, e promotore d’eccellenza, di un evento di tale levatura“.

“Sostenere il Premio ‘La Ginestra’ significa investire direttamente nella promozione della cultura e del pensiero critico, valori fondamentali per la nostra comunità. Riconoscere l’opera di un maestro come Francesco Paolo Botti, che ha saputo illuminare gli aspetti più complessi del pensiero leopardiano, è per noi un atto di responsabilità civica e culturale”, fanno sapere dal club.