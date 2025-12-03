Un mese di eventi gratuiti a Villa Campolieto: dal Miglio d’Oro un omaggio ai 25 secoli di Napoli

Il Natale a Villa Campolieto ad Ercolano compie un quarto di secolo: tra arte, cultura e memoria, la XXV edizione di “Natale in Villa” celebra i 2.500 anni di Napoli.

Eventi di Natale a Villa Campolieto, il calendario completo

“Natale in Villa”, la rassegna artistica organizzata dalla Fondazione Ente Ville Vesuviane, apre ufficialmente il sipario e sceglie di rendere omaggio a Napoli e ai suoi 2500 anni di storia.

Un traguardo simbolico che si intreccia con un luogo che più di ogni altro racconta la magnificenza borbonica: Villa Campolieto, ad Ercolano, cuore pulsante del Miglio d’Oro e sentinella di un patrimonio architettonico unico al mondo.

Questa mattina, 3 dicembre, la conferenza stampa ha presentato un cartellone imponente: quattordici appuntamenti gratuiti, dal 4 dicembre al 6 gennaio 2026, che spazieranno tra teatro, cinema, letteratura, musica, danza, tradizioni presepiali ed enogastronomia.

Il pres. Miranda: “Aperti a realtà culturali e sociali del territorio”

Una proposta pensata per trasformare la villa ercolanese in un grande palcoscenico delle eccellenze culturali del territorio, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare l’offerta turistica locale proprio nel periodo natalizio.

Il presidente della Fondazione Ente Ville Vesuviane, Gennaro Miranda, ha sottolineato la visione alla base della kermesse: “Un programma curato che ha inteso tradurre in concreto una linea precisa alla quale ho lavorato sin da subito, cioé, di apertura alle realtà culturali e sociali del territorio nel quale la Fondazione coesiste ed opera: il mondo della scuola in primis, l’Istituto don Orione, il Fondo F.A.I. solo per citare alcuni dei maggiori attori della nostra quotidianità”.

“Il tutto armonizzato dall’identità delle nostre radici, attraverso la proposta di attività che accompagnino i visitatori alla scoperta della bellezza e della ricchezza della nostra cultura napoletana che quest’anno celebra i 25 secoli”.

La coordinatrice Porzio: “Arte e musica valorizzano il nostro ‘genius loci'”

Concetto ribadito anche dalla coordinatrice artistica, Patrizia Porzio, che ha raccontato la complessità del lavoro svolto: “Non è stato semplice – dichiara Patrizia Porzio – comporre un parterre di interventi artistici e musicali che garantissero, al contempo, qualità e che sapessero, sullo sfondo, riprodurre un messaggio univoco ed autentico di valorizzazione e promozione del nostro genius loci. Ogni evento è stato immaginato per esaltare la tradizione del Natale e rivestirla delle tinte e dei colori di Napoli”.

Gli appuntamenti più attesi

Tra gli appuntamenti più attesi spiccano l’omaggio a Francesco Rosi (13 dicembre), l’incontro del F.A.I. con le scuole del progetto “Apprendisti Ciceroni” (15 dicembre), lo spettacolo di Amedeo Colella dedicato a Napoli (16 dicembre), e il concerto del 3 gennaio che ripercorrerà la storia musicale partenopea fino a Pino Daniele, con la straordinaria partecipazione del soprano Carmen Giannattasio.

Gran finale il 5 e 6 gennaio con due giorni dedicati alla danza e con l’étoile Giuseppe Picone, tra masterclass e presentazione del suo libro “La mia vita a passi di danza”.

Completa il programma la mostra “Dall’uovo alle mele”, visitabile al piano nobile della villa, realizzata insieme al Parco Archeologico di Ercolano: un viaggio nella civiltà del cibo degli antichi ercolanesi, prima dell’eruzione del 79 d.C.

“Natale in Villa”, il programma della XXV edizione

Lunedì 1 dicembre ore 20.00

Gala di solidarietà “Tra stelle e sogni”

La BCP in favore della Fondazione Santobono Pausilipon

Una serata in compagnia di chef stellati per donare cura, speranza e futuro ai piccoli

pazienti

Piano Nobile



Giovedì 4 dicembre ore 18.00

Commedia, Cinema e Linguaggio “Scala Napoletana”

Da Scarpetta a Il Medico dei pazzi

Salone delle feste

Ingresso libero



Martedì 9 dicembre ore 18.00

Cinema: Vesuvius Film Festival – Premiazione

Salone delle feste

Ingresso libero



Sabato 13 dicembre ore 11.00

I Grandi Anniversari: omaggio a Francesco Rosi

Salone delle feste

Ingresso libero



Domenica 14 dicembre ore 19.00

Concerto per le celebrazioni dei 2500 anni della fondazione della città di Napoli: “Napoli in coro”

Corale Polifonica Vesuviana

Vestibolo

Ingresso libero



Lunedì 15 dicembre ore 17.00

50° Anniversario del FAI Fondo Ambiente Italiano: “FAI…una scuola aperta al territorio”

Il FAI incontra le scuole che hanno aderito al Progetto Apprendisti Ciceroni

Salone delle feste

Ingresso libero



Martedì 16 dicembre ore 19.00

Incontro-spettacolo per le celebrazioni dei 2500 anni della fondazione della città di Napoli

Napoli due volte al dì con Amedeo Colella e l’accompagnamento musicale del M° Francesco Cuomo

Salone delle feste

Ingresso libero



Venerdì 19 dicembre ore 16.00

Degustazione solidale del Panettone del Laboratorio degli allievi dell’Istituto Professionale per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera Adriano Tilgher di Ercolano rivolta alle associazioni di promozioni sociale del territorio dalle ore 17.00 alle ore 20.00.



Rappresentazione scenica: Presepe Vivente a cura del Centro Don Orione di Ercolano con i ragazzi speciali della Compagnia più belli dei fiori.

Regia Antonio Oliviero

Esedra

Ingresso libero



Sabato 20 dicembre ore 20.00

Prosa e musica per le celebrazioni dei 2500 anni della fondazione della città di Napoli

Tutt’eguale song’ ‘e criature con Lina Nappo

Salone delle feste

Ingresso su prenotazione



Domenica 21 dicembre ore 18.00

Visita Mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano”

ore 19.00 Concerto per le celebrazioni dei 2500 anni della fondazione della città di Napoli

Ensemble di musica etno-popolare del Polo dei Licei Musicali della Campania

Direttore Espedito De Maria

ore 20.00 Degustazione: “Il cibo dell’antica Herculaneum” rielaborato dallo chef Giorgio Edipio



Venerdì 26 dicembre Teatro dei burattini F.lli Ferraiolo dal 1860

Ore 11.00 Pulcinella e il diavolo

Ore 12.00 Pulcinella e don Gennaro pittori di un morto vivo

Ore 15.00 Pulcinella e il diavolo

Ore 16.00 Pulcinella e un morto giù in cantina

Ore 17.00 Pulcinella e don Gennaro pittori di un morto vivo

Ore 18.00 Pulcinella e il diavolo

Scuderia



Lunedì 29 dicembre

ore 18.00 Visita Mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano”

ore 19.00 Concerto per le celebrazioni dei 2500 anni della fondazione della città di Napoli

Natale a Napule: La cantata ritrovata

Suoni e Musiche del Natale Partenopeo

Ensemble Cameristico Napoletano



ore 20.00 Degustazione: “Il cibo dell’antica Herculaneum” rielaborato dallo chef Giorgio Edipio



Sabato 3 gennaio

ore 18.00 Visita Mostra “Dall’uovo alle mele. La civiltà del cibo e i piaceri della tavola a Ercolano”

ore 19.00 Concerto per le celebrazioni dei 2500 anni della fondazione della città di Napoli

Napoli attraverso i secoli: Dalla Scuola Napoletana a Pino Daniele

Allievi delle classi di canto dei soprani Carmen Giannattasio, Paolafrancesca Natale e

Susanne Bungaard del Conservatorio G. Martucci di Salerno

GUEST STAR Carmen Giannattasio



ore 20.00 Degustazione

Il cibo dell’antica Herculaneum rielaborato dallo chef Giorgio Edipio



Lunedì 5 e martedì 6 gennaio ore 10.30/13.30

Danza: Masterclass con l’ètoile e coreografo Giuseppe Picone

Salone delle feste

Info: palcoscenicotg@hotmail.it cell. 3475024638



Martedì 6 gennaio ore 18.00

Incontri d’autore

Presentazione del libro “La mia vita a passi di danza” di Giuseppe Picone

Salone delle feste