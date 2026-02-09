“Il Cozzaro Nero” ad Ercolano, il vero sapore del mare a tavola: ora è anche take away

C’è una pescheria nel cuore di Ercolano e a due passi da Portici che ha nel DNA la freschezza del mare, l’esperienza e la qualità dei migliori prodotti ittici: provare per credere.

La pescheria diventa street food con “Il Cozzaro Nero” ad Ercolano

Nel cuore di Ercolano, a pochi passi dal centro e facilmente raggiungibile da Portici e Torre del Greco, c’è una pescheria che ha saputo trasformare la passione per il mare in un’esperienza completa per i suoi clienti: “Pescheria Ittica Ernesto“ è il nome che si accende sull’insegna ma per i social è ormai “Il Cozzaro Nero”.

Dal 2015 Carlo Vitiello porta avanti un progetto che unisce tradizione familiare, qualità del prodotto e servizi pensati per chi ama il pesce ma non ha tempo, voglia o bravura di cucinarlo.

La storia de “Il Cozzaro Nero”: tre generazioni di passione

La storia di Carlo è legata a tre generazioni di passione per il mare e i frutti di mare. “La mia passione nasce seguendo mio padre, che ha sempre fatto l’ingrosso di frutti di mare. Già a quattro-cinque anni andavo con lui a caricare i prodotti: nei lunghi viaggi in auto fino alle coste della Romagna volevo stare con lui a costo di dormire in mezzo alle vongole! Osservavo, imparavo, volevo conoscere tutto”, racconta.

Chi è cresciuto in questo mondo ama i profumi, riconosce la qualità, lavora ogni giorno per offrire ai clienti ciò che metterebbe sulla propria tavola. Un percorso iniziato nell’infanzia che oggi si traduce in un banco sempre rifornito con il meglio del pescato. “Quando scegliamo il pesce o i frutti di mare, vogliamo solo il prodotto che ci convince personalmente. La qualità vince su tutto e non muore mai”, sottolinea Carlo.

Il nome dell’attività: ironia e legami familiari

“Il Cozzaro Nero”, nasce dall’ironia e dalla tradizione familiare. Il vero “cozzaro” è il papà: oggi Carlo ha ampliato la sua offerta da mitili e vongole ad ogni tipo di prodotto che il mare sa portare in tavola.

A questo si unisce a un legame affettivo con il nonno, Ernesto, a cui è dedicato il nome ufficiale della rivendita ittica.

Friggitoria e take away: nel cuore di Ercolano tra pescheria e street food

La friggitoria è uno dei punti di forza de “Il Cozzaro Nero”. Pensata per chi ama il pesce ma non vuole o non può cucinarlo, offre una gamma di proposte sempre fresche: dal classico “cuoppo” con fritto misto, alle alici, ai calamari, tondini, zeppoline fatte in casa secondo la ricetta della mamma.

Tra le specialità c’è la pannocchia fritta: “Quasi nessuno ormai la prepara, per molti esiste solo con il sugo”, precisa Carlo.

Poi, quello che non ti aspetteresti da una pescheria friggitoria: dal retro del punto vendita escono primi piatti di pesce fumanti. “Abbiamo ottimizzato gli spazi ricavando una cucina. Non per vantarci ma è meglio del ristorante: il pesce salta dal banco ai fornelli, senza intermediari!”, scherza Carlo.

Il servizio è organizzato in giorni specifici per mantenere al primo posto il livello del servizio e la freschezza dei prodotti: martedì, mercoledì e venerdì sera, e sabato e domenica a pranzo.

Un’idea giovane, per i giovani, che si sta facendo strada con successo nella provincia napoletana: “La friggitoria nasce dall’idea di aiutare la generazione di oggi: tutti amano il pesce ma quasi nessuno vuole cucinarlo. Noi vogliamo offrire qualità e praticità allo stesso tempo”, spiega.

Un marchio che oggi guarda al futuro, con l’idea di espandersi anche con un secondo punto vendita dedicato a una cucina più avanzata: “Ma questa è una storia che racconteremo più in là – dice il “Cozzaro” – per ora è un progetto, speriamo di mostrarvelo presto”. Che dire, l’inizio è promettente.

La promessa del “Cozzaro Nero”: “Non facciamo proclami, venite a provare per credere”

Carlo tiene a sottolineare l’importanza della trasparenza: il prodotto esposto è quello che si compra, senza compromessi.

“Non mi confronto con la concorrenza. Il nostro obiettivo è crescere qualitativamente e far scegliere ai clienti in base a ciò che offriamo, senza bisogno di proclamarsi migliori”, afferma.

Non a caso, lo slogan della pescheria, stampato su felpe e biglietti da visita è “provare per credere”. Più che un claim è un invito, una promessa.

Dal “Cozzaro Nero” ogni proposta è pensata per portare in tavola qualità e gusto autentico, a prezzi accessibili: “Chi ama il pesce sa che la qualità costa. Da noi costa il giusto: sappiamo accontentare il cliente esigente ma anche soddisfare chi cerca una spesa quotidiana”.

E la clientela sembra rispondere con calore: è difficile fare una chiacchierata con Carlo senza vederlo riempire borse di bontà del mare, rispondere agli ordini telefonici e fermarsi a scambiare battute con i tanti residenti del quartiere che si fermano anche per un saluto.

Segno inequivocabile di chi si è fatto amare per il proprio carattere e per le emozioni culinarie che da 11 anni porta sulle tavole e nei “cuoppi” di Ercolano e dintorni.

Ittica Ernesto “Il Cozzaro Nero”: dove si trova e contatti

Carlo Vitiello vi aspetta al “Cozzaro Nero” in via Canalone ad Ercolano, a poche decine di metri dall’uscita autostradale di Ercolano – Portici. Chiuso il lunedì.

Tel: 3343300748

Facebook: Ittica Ernesto “Il Cozzaro Nero”

Instagram: pescheriailcozzaro_nero

TikTok: pescheriailcozzaro