Miglio d’Oro Dance a Villa Campolieto: celebrare la danza tra talento, valori e passione

In occasione della Giornata Internazionale della Danza, il Ministero della Cultura, in collaborazione con la Fondazione Ville Vesuviane, promuove la Miglio d’Oro Dance: un evento per valorizzare la danza come forma di arte in tutte le sue caratteristiche.

Gli obiettivi dell’iniziativa

La Miglio d’Oro Dance si terrà il giorno 29 aprile nella bellissima cornice dell’esedra di Villa Campolieto, e la protagonista assoluta sarà la danza. L’obiettivo dell’evento, come affermato dalla coordinatrice artistica dell’iniziativa Patrizia Porzio, è “promuovere la danza nei suoi valori più importanti – disciplina, rispetto e benessere – e di celebrare il talento e la passione dei tanti giovani e appassionati presenti nell’area vesuviana”.

Partecipazione all’evento

Per partecipare all’evento, totalmente gratuito, l’iscrizione è obbligatoria ed è aperta a tutti coloro che hanno anche una minima preparazione nella danza, dai 6 anni in su. Il dress code della serata sarà il total white.

Le iscrizioni potranno essere effettuate inviando una mail a contact@villevesuviane.net, indicando nome, cognome, età e numero di documento di identità. Per i minori sarà necessario compilare una liberatoria firmata da un genitore.

Per informazioni:

Fondazione Ente Ville Vesuviane

Tel. 081 7322134

Segreteria organizzativa: 349 8834650