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Ercolanese Under 15 campione regionale FICG: imbattibili con 22 vittorie e 5 pareggi

Mag 19, 2026 - Francesco Cozzolino

I ragazzi dell’Ercolanese under 15 ce l’hanno fatta. Hanno battuto i record vincendo e portando un titolo regionale giovanile a Ercolano per la prima volta. Il team, formato dal Direttore Tecnico Marco Attanasio e dal Mister Luigi Froncillo, ha affrontato una stagione eccezionale, battendo nei Play-Off l’Academy Juve Stabia, la Di Roberto di Quarto, la Belsito e nella finale l’Internapoli.

I Risultati dei ragazzi dell’Ercolanese under 15

Su 27 partite stagionali non hanno mai perso, bensì hanno collezionato 22 vittorie e 5 pareggi, realizzando ben 89 gol e subendone unicamente 17.

Un risultato straordinario se si considera che il team è al suo quarto anno di attività e al secondo solamente nei Campionati Regionali. Ma non ci si ferma mai. I prossimi obiettivi per il settore giovanile secondo il Direttore Tecnico Marco Attanasio sono riuscire a fare di questi ragazzi dei professionisti e “far si che Ercolano diventi una realtà consolidata del calcio giovanile campano”.

vittoria Ercolanese campionato regionale under 11

Un settore giovanile in ascesa

La prova del nove di questa volontà sono i risultati che sta ottenendo il settore giovanile.

Anche l’under 17 elité regionale, guidati dal Mister Isidoro Izzo, ha conseguito ottimi risultati, risultando sconfitta unicamente ai calci di rigore nei Play-Off, ma ancora in corsa per vincere la Coppa Campania. L’under 13, guidati dal Mister Salvatore Massa, ha invece conseguito il prestigioso premio di Castel di Sangro e si trova in semifinale nel campionato provinciale under 14 FIGC, addirittura sotto età. Ai campi Marianna, dove si allenano i ragazzi, vanno infine ricordati gli ottimi risultati della scuola calcio, coordinata dal professore Nicola Celotto.

Ercolano, nota nel mondo per il suo patrimonio archeologico e spesso associata alle difficoltà del territorio campano, si scopre anche esempio del calcio giovanile regionale. Un titolo che va oltre il campo ed è la dimostrazione che investire sui giovani, anche e soprattutto in contesti dove non è scontato farlo, produce risultati concreti.

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