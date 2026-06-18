Paura a Ercolano, crolla una palazzina: salvate due persone dai vigili del fuoco

Momenti di forte apprensione a Ercolano, dove una palazzina unifamiliare è crollata improvvisamente in via Niglio 29. L’edificio, un’abitazione indipendente composta da due piani, è collassato per cause ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del distaccamento di Torre del Greco, che hanno avviato immediatamente le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Grazie alla rapidità dell’intervento, due persone che si trovavano all’interno dell’abitazione sono state tratte in salvo prima che la situazione potesse aggravarsi ulteriormente.

Si tratta di una donna di 79 anni e del figlio di 62 anni, estratti dai soccorritori senza conseguenze gravi. Secondo i primi riscontri, non si registrano feriti, un dato che rappresenta un sollievo considerata la gravità dell’episodio.

L’area interessata dal crollo è stata immediatamente sottoposta a sequestro penale e resta ora a disposizione dell’autorità giudiziaria per tutti gli accertamenti del caso. Le verifiche serviranno a chiarire le cause che hanno provocato il cedimento strutturale dell’edificio e a valutare eventuali responsabilità.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine e i tecnici competenti per effettuare i rilievi necessari e garantire la sicurezza della zona circostante.

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, accorsi dopo aver udito il forte boato provocato dal crollo. Fortunatamente il pronto intervento dei soccorritori ha evitato conseguenze ben più gravi.

Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per fare piena luce sull’accaduto e stabilire le condizioni dell’immobile prima del cedimento.