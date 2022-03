Una telefonata inaspettata quanto attesa. È stato addirittura Papa Francesco a telefonare ad una donna per chiedere come stesse suo marito. Agnese infatti è sposata con Antonio, un professionista di Cicciano (Comune della città metropolitana di Napoli), da qualche tempo ricoverato all’Ospedale del Mare per un tumore cerebrale. Le sue condizioni sono critiche e quindi ci ha pensato il Pontefice a dargli qualche parola di conforto.

IL PAPA TELEFONA A UN MALATO NAPOLETANO: “COME STAI?”

A raccontare questa storia è ‘IlMattino‘ con il giornalista Ettore Mautone che ha raccolto le dichiarazioni di Agnese che emozionata ha raccontato quanto accaduto:

“Andare a Roma dal Papa era il grande ultimo desiderio di mio marito quando ha scoperto di essere malato. Ora è allettato e non parla più, è quasi sempre in uno stato di torpore ma durante la telefonata di Papa Francesco ho inserito il viva-voce e lui ha capito benissimo. In silenzio ha infatti sorriso, ha annuito e si è commosso. Purtroppo sono state presa alla sprovvista e ho registrato solo l’ultima parte della telefonata. Quello spezzone di telefonata a volte gliela faccio riascoltare quando è più sveglio“.

COME SI E’ ARRIVATI AL PAPA

La telefonata è arrivata grazie all’intercessione di una suora che frequenta la stessa parrocchia della coppia e che mesi fa ha spedito una lettera al Papa.

“Quando la lettera è stata scritta Antonio parlava ancora. Non immaginavo che quella missiva potesse avere una risposta. La telefonata di Papa Francesco è stata molto familiare. Fatta della semplicità delle cose che sanno di buono. Abbiamo un Papa straordinario. Le sue parole mi hanno rasserenata e ridato luce in un momento di grande buio. Francamente il vero miracolo non credo sia quello della guarigione di mio marito ma quella della conversione dei cuori. Il suo tumore purtroppo è molto avanzato e offre poche speranze di cura. Nella sofferenza avere gioia nel cuore per le semplici parole del Papa è un miracolo“.

Il Papa è da sempre vicino agli ultimi e ha più volte espresso parole d’amore anche verso Napoli.