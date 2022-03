Dopo lo sciame sismico dei giorni scorsi, un’altra scossa è stata nettamente avvertita dalla popolazione. La terra ha tremato ancora nei Campi Flegrei intorno alle 15 con una magnitudo di circa 1.4 (15.31) e 1.1 (15.39), stime effettuate dall’istituto nazionale di vulcanologia a una profondità di 2 e 3 km. Solo negli ultimi minuti è stato aggiunto l’evento principale delle 15.14 con una magnitudo di 3.5 ed una profondità di 3 km. Ancora adesso la terra sta tremando e lo sciame sismico è in corso.

TREMA LA TERRA AI CAMPI FLEGREI

La scossa è stata avvertita anche ai piani alti di alcuni edifici di Napoli e Pozzuoli. Come sempre è sui social che le persone si sono riversate per commentare quanto accaduto. La magnitudo è stata tra le più alte registrate negli ultimi anni, infatti il terremoto è stato avvertito anche molto lontano e anche in diversi quartieri del capoluogo partenopeo.

Scrive Rossana su Facebook:

“Sentita in via licola patria vicino parco azzurro, mai sentite è la prima volta“. Miriam: “Fortissima Arco Felice“. La scossa è stata quindi avvertita da Bacoli a Monte di Procida. Anche a Napoli, soprattutto a Fuorigrotta e Agnano, la terra ha tremato provocando anche dei danni. In molti segnalano la caduta di alcuni tazzine dalla credenza.