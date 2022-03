Tornano finalmente i concerti in presenza anche nel rispetto delle regole covid anti contagio. Al teatro Augusteo di Napoli ieri è andato in scena lo spettacolo live di Fiorella Mannoia tratto dal nuovo album di inediti “Padroni Di Niente”. La cantante come sempre ha incantato la platea e ha omaggiato il grande Pino Daniele.

LA MANNOIA CANTA TERRA MIA E CONQUISTA NAPOLI

Il concerto doveva andare in scena a maggio dello scorso anno ma a causa della pandemia tutto è stato rimandato. Non poteva mancare per la tappa partenopea nel repertorio della Mannoia il brano ‘Terra Mia‘ che l’artista ha voluto postare in una storia sul suo profilo Instagram. Una canzone che già aveva cantato in occasione del concerto a Paestum.

Poi un ringraziamento speciale va alla città di Napoli che l’ha accolta a braccia aperte con cuori (“Siamo noi l’umanità”) e striscioni (“La costruzione dei diritti e l’unico antidoto contro la Guerra”):

“Il grande cuore di Napoli. Grazie a tutti voi“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fiorella Mannoia (@fiorellamannoia)

Sul palco come ospite d’eccezione anche Enzo Avitabile e la sua musica:

“Ieri sera a Napoli è venuto a trovarmi un grande artista, un musicista straordinario. Enzo Avitabile. È stato un onore per me“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fiorella Mannoia (@fiorellamannoia)

LE PROSSIME TAPPE

Tra le prossime tappe dei concerti nei teatri italiani, la Mannoia ha in programma di ritornare in Campania. Il 19 marzo, festa del papà, sarà infatti ad Avellino al Teatro Carlo Gesualdo.