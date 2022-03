È allarme inquinamento a Posillipo, nella Baia del Cenito. Infatti, come ha segnalato un cittadino al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, sarebbero in corso degli sversamenti in mare.

“Volevo segnalarle uno sversamento abusivo nella baia del Cenito a Posillipo.”- ha raccontato il segnalante.

Baia del Cenito, sversamenti abusivi

“Abbiamo chiesto alla Capitaneria di Porto di verificare e all’Arpac di monitorare la situazione. In attesa di capire cosa sia effettivamente accaduto, riteniamo necessario essere più duri contro gli inquinatori e che occorrono controlli più frequenti e scrupolosi.”- ha commento Borrelli assieme ai consiglieri della Municipalità I Gianni Caselli e Lorenzo Pascucci.

La Baia del Cenito, si trova dopo Grottaromana, villa Carunchio e villa Perraux (villa Lauro) ed è prima del porticciolo turistico dove c’è Giuseppone a mare.

Non è la prima volta che accade purtroppo. L’anno scorso, sempre a Posillipo, sono state segnalate strisce bianche avvistate in mare tra Posillipo e Nisida. A segnalarlo fu una cittadina che si rivolse al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli: “Evidenti sversamenti in mare di liquami visibili dal parco Virgiliano”.