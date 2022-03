VIDEO/Pellegrini, guardia presa a schiaffi: volevano far visita al parente di notte

E’ stata una notte di violenza quella trascorsa all’ospedale Pellegrini di Napoli dove alcuni familiari di un paziente hanno insultato il personale sanitario e aggredito una guardia giurata. Scene di caos ben visibili nel video registrato dai presenti e diffusi sui social dal consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli.

Violenza al Pellegrini di Napoli: aggredita una guardia giurata

A rendere nota la dinamica della vicenda è stata l’associazione ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’ che, tramite un post su Facebook, ha spiegato: “Una notte di assurda violenza al pronto soccorso dell’ospedale Pellegrini. Un gruppo di malintenzionati composto da uomini e donne si sono presentati intorno alle 23:00 del 28 marzo al presidio ospedaliero pretendendo di voler vedere un loro parente e parlare direttamente con un medico”.

“Alla risposta del personale presente di rispettare gli orari e le regole per le visite il gruppo ha forzato l’ingresso del pronto soccorso e iniziato a minacciare e insultare i presenti creando il caos tra i ricoverati. La peggio l’ha avuta una guardia giurata che è stata schiaffeggiata. Sono dovuti intervenire i Carabinieri chiamati dai presenti per riportare l’ordine”.

La rissa, dunque, sarebbe scattata al rifiuto del personale sanitario di far accedere il gruppo desideroso di far visita al proprio parente fuori dall’orario previsto. Di qui sono partiti urla, minacce e spintoni ai dipendenti in servizio, compresa una guardia giurata presa a schiaffi.