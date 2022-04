Polemiche su Piazza Municipio: “E’ senza verde”. Ma i lavori non sono finiti

Piazza Municipio di Napoli ieri è stata presentata dal sindaco Gaetano Manfredi con il suo nuovo volto. Dopo vent’anni di lavori al cantiere della metropolitana, entro fine anno la viabilità cambierà radicalmente: dalla stazione della Metro, si arriverà direttamente al porto attraversando un tunnel ricco di reperti archeologici mentre le auto transiteranno in superficie da via Marina.

Piazza Municipio, polemiche per la mancanza di verde

Tantissime sono state le polemiche, in primis il fatto che è priva di verde, “una lingua di cemento che arriva a mare“, come l’hanno definita in molti.

“La nuova piazza Municipio – commenta il consigliere comunale Alessandra Clemente – voluta in questi anni da oggi pomeriggio è completamente aperta ai cittadini. Da Palazzo San Giacomo a Via Acton, l’incredibile passeggiata che conduce verso il mare e attraversa il parco archeologico, ci fa viaggiare nella storia, andando indietro nel tempo di circa diciannove secoli (1800 anni fa), con il ritrovamento del porto antico di Neapolis.

Tre navi onerarie rinvenute, due lunghe tra i nove e i tredici metri ed una più piccola risalenti al II secolo d.C.. E’ l’epoca imperiale quando Neapolis, Pompei, l’antica Herculaneum e tutto il golfo di Napoli vivevano il florido periodo della Campania Felix“.