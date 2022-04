Lo spettacolo delle Frecce Tricolori a Napoli e nel Casertano: quando vederle

Le Frecce Tricolori torneranno a sorvolare i cieli di Napoli e Grazzanise, in provincia di Caserta, nelle giornate di domani e mercoledì, 12 e 13 aprile. Per assistere allo spettacolo basterà ammirare il cielo in precise fasce orarie.

Frecce Tricolori da Napoli a Grazzanise: quando e a che ora vederle

Come annunciato dal Desk Aeronautico tra martedì e mercoledì sono previste delle attività di volo da parte della Pattuglia Acrobatica Nazionale in Campania sia a Napoli che a Grazzanise. Non si tratta di una vera e propria esibizione ma sarà possibile ugualmente alzare gli occhi al cielo per godere dello spettacolo.

Nello specifico per i cittadini della città partenopea sarà possibile ammirare il volo delle Frecce il 12 e 13 aprile dalle ore 10:55 alle 11:40. In più, dalle 14:00 alle 16:00 di domani è prevista una sessione di addestramento della PAN all’interno dell’ATZ dell’aeroporto militare di Grazzanise dal suolo a 6000 piedi di altezza.

Già nel maggio del 2020 l’abbraccio delle Frecce Tricolori alla città partenopea aveva regalato spettacolo, in occasione dei festeggiamenti per la Festa della Repubblica. I colori della bandiera, proiettati nel cielo, avevano reso ancor più suggestivo il panorama partenopeo, dal lungomare a piazza del Plebiscito, spingendo gli spettatori ad immortalare la scena con foto e video diffusi sui social.