Dopo la chiusura per immettere in circolazione i nuovi treni della metropolitana di Napoli, a Pasqua l’Anm rende noto che la linea 1 chiuderà prima. Meno frequenze di corse anche in occasione di Pasquetta. Una notizia che fa storcere il naso a Nino Simeone, Presidente della Commissione Trasporti del Consiglio comunale della città. Infatti per questo weekend a Napoli sono previste circa 140 mila turisti che quindi rimarranno senza la metropolitana.

METRO NAPOLI, CHIUSURA ANTICIPATA A PASQUA

Una pessima figura secondo Simeone che in una nota invita tutti a ripensarci:

“Mi è stato appena recapitato un ordine di servizio di Anm, dove vengono comunicati gli orari dei servizi pasquali dell’azienda napoletana Mobilità. A meno che non si tratti di notizie fake, la Domenica di Pasqua, il servizio della Linea 1 sarà attivo fino alle ore 13:00 per poi riprendere lunedì successivo! Adesso mi aspetto un intervento “risolutivo” da parte dell’assessore ai trasporti del Comune di Napoli, altrimenti vuol dire che non è cambiato nulla rispetto agli anni passati!

Non interessa a nessuno quali siano le motivazioni, tanto meno di chi siano le colpe, ma pretendiamo che la metropolitana funzioni! Questa sarebbe l’ennesima pessima figura che faremmo con i tantissimi turisti presenti in città, provenienti da tutto il mondo, ma soprattutto nei confronti dei cittadini napoletani che non potranno utilizzare i mezzi pubblici per muoversi durante la giornata di Pasqua. Sono certo che il Sindaco condividerà questo mio pensiero e spero che a stretto giro, l’azienda e l’assessore, recuperino questo grave disservizio“.

NEL DETTAGLIO GLI ORARI

Nessuna fake news. A Pasqua e per il Lunedì dell’Angelo (17 e 18 Aprile), ANM modifica orari e modalità del servizio di trasporto pubblico come di seguito indicato sul sito:

METRO LINEA 1

A Pasqua anticipa chiusura alle ore 13.00 con ultime corse:

>da Piscinolaore 12.32

>da Garibaldiore 12.58

Lunedì in Albis: servizio ordinario con orario festivo

FUNICOLARI CENTRALE – CHIAIA – MONTESANTO

A Pasqua anticipano chiusura conultime corsealle ore 13.30

Lunedì in Albis impianti aperti con orario ordinario ore 7:00 – 22.00

TRASPORTO DI SUPERFICIE (tram – bus – filobus)

A Pasqua: servizio festivocon pausa pomeridianadalle ore13.30 alle ore16.30. Prosegue conservizio pomeridiano ridotto alle seguenti Linee bus: 128 – 181 – 140 – 143 -165 – 612–633 – C16– C31 – 502 – R6 -139 -147– 144 -162 -168 – 201- 204 -254 – C63 – C67 – 116 – 151- 154 -158 -173 -175 -182 – 184 – 195 – 196 – R2 – R5 –

Lunedì in Albis: servizio festivo ordinario

>orari partenze aggiornati al sito web www.anm.it;

SERVIZIO ALIBUS:

A Pasqua servizio ordinario festivo con pausa pomeridiana:ultima partenza mattinale da Aeroporto Capodichino ore 13:30, prima partenza pomeridiana da Aeroporto ore 15:45 |

Lunedì in Albis: servizio festivo ordinario.

Orari partenze Alibus >al sito webwww.anm.it

ASCENSORI ANM:

A Pasquaaperti fino alle ore 13.00.

Lunedì in Albis: servizio festivo ordinario fino alle ore 21.30