Dal 16 aprile e fino al 31 luglio, il Pan (Palazzo delle Arti di Napoli) ospiterà 130 opere mai o raramente esposte al pubblico provenienti da collezioni private di Andy Warhol. La mostra, dal titolo ‘Andy is back’, è dedicata al genio della pop art che ha raffigurato anche Napoli nelle sue opere.

NAPOLI, ANDY WARHOL IS BACK

Il sindaco del capoluogo partenopeo, Gaetano Manfredi, ha visitato in anteprima la mostra che come reso noto in un comunicato dal Comune rende omaggio ad Andy Warhol:

“Conosciuto dai più come uno dei padri fondatori della Pop Art, Warhol è stato molto di più: in circa quarant’anni di carriera artistica egli ha saputo innovare con la sua rivoluzionaria semplicità comunicativa, figlia del marketing del secondo ‘900, non soltanto la storia dell’arte, ma anche tutti i campi adiacenti ad essa: dalla moda alla musica, dall’editoria al mondo dello star-system, dalla cinematografia al mondo dell’intrattenimento. Da questi presupposti nasce l’Andy Warhol dalla parrucca argentata che tutti conosciamo e vediamo nei suoi molteplici aspetti di artista, produttore cinematografico, fondatore del magazine “Interview”, collaboratore e amico delle più importanti star musicali.

A questo punto gli stessi vip iniziano a frequentare l’ambiente della Factory per avere un proprio ritratto da lui realizzato, divenuto un vero e proprio status-symbol. Warhol si ritrova allo stesso tempo travolto da una intensa mondanità, una società amplia ma allo stesso tempo circoscritta in ambienti e club elitari, sfarzosi, alla moda come lo Studio 54, il locale del “momento” di New York dove nascono amicizie e opportunità, gestito dagli imprenditori Ian Schrager e Steve Rubell. Sono moltissime le immagini che immortalano nel club un “libero” Andy insieme a Vip e amici come Liza Minnelli, Debbie Harry, Paloma Picasso, Truman Capote, Bianca Jagger, per citarne solo alcuni“.

INFO SULLA MOSTRA

Dal 16 aprile 2022 al 31 luglio 2022

a cura di Edoardo Falcioni

vernissage su invito 15 aprile 2022 h 18.00

Orari di apertura:

dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 20.30

sabato, domenica e festivi

dalle ore 9.30 alle 21.00

Ultimo ingresso 30 minuti prima dell’orario di chiusura

Aperto tutti i giorni

Info ticketing e contatti: +39 081 0490829 / +39 351 9691405 / +39 081 7958601

info@navigaresrl.com

Per prenotazioni gruppi/scuole: +39 351 8403634 / +39 3336095192

prenotazioni@navigaresrl.com