Napoli, visite gratis sull’udito, la vista, il diabete, il cuore e la nutrizione: data e info

Napoli – Screening gratuiti sull’udito, la vista, il diabete, il cuore e la nutrizione. Una giornata intera dedicata alla salute quella di sabato 23 aprile, quando a Piazza del Plebiscito saranno presenti i medici per l’evento organizzato dai soci Lions. Dalle ore 10 alle 16 avranno luogo le visite rese in modo gratuito in occasione della giornata mondiale dei Lions.

Durante l’iniziativa saranno effettuati screening gratuiti sull’udito, la vista, il diabete, il cuore e la nutrizione, e per i più piccoli saranno previsti giochi in piazza. A chi si sottoporrà agli screening gratuiti verrà donata una matita che, una volta esaurito il suo lavoro, potrà essere piantata nel terreno e dare vita ad una pianta. Un’attenzione particolare all’ambiente quindi, che caratterizzerà l’importante manifestazione.

Paolo Persico, Presidente Lions Club Napoli 1799, si dichiara entusiasta e fiducioso della riuscita dell’evento: “Partecipiamo come Lions Club Napoli 1799 e stiamo cooperando alla realizzazione dell’evento in maniera molto attiva. Iniziative come queste servono per coinvolgere la cittadinanza e informare su importanti pratiche come quelle degli screening periodici per la prevenzione delle malattie. Aspettiamo numerosi i cittadini e le famiglie in piazza del Plebiscito”.