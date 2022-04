Piazza Municipio pulita dalle scritte vandaliche: i turisti però sono già andati via

Napoli – Muri e panchine di Piazza Municipio ripuliti dalle scritte. Questa mattina sono intervenuti gli operai della Napoli Servizi i quali hanno effettuato, su richiesta dell’Amministrazione comunale, la pulizia straordinaria. L’intervento di ripulitura si è concentrato nell’emiciclo, a ridosso della zona in cui è collocata la fontana del Nettuno, opera degli artisti Domenico Fontana, Michelangelo Naccherino, Pietro Bernini e Angelo Landi.

La pulizia è stata effettuata dunque nel giorno successivo alla Pasquetta, quando i turisti hanno ormai lasciato la città dopo avere trascorso a Napoli i giorni festivi. Certo, sarebbe stato meglio intervenire qualche giorno prima, visto che non si riesce ad arginare il fenomeno del vandalismo.

Nonostante la presenza delle telecamere e delle forze dell’ordine le scritte vengono lasciate lo stesso, evidentemente in momenti in cui non ci sono gli uomini delle forze di polizia. Di rintracciare i colpevoli mediante i filmati di video sorveglianza evidentemente è un lavoro troppo gravoso, visto che non viene mai fatto e sono tanti i napoletani che si chiedono a cosa servano le telecamere, e se i video vengano acquisiti solo per eventuali azioni criminose gravi. In tal modo i vandali continuano ad agire indisturbati e già sappiamo che da qui a qualche giorno le scritte sono destinate a ricomparire.