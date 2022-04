Manca meno di un mese al Giro d’Italia che torna finalmente a Napoli dopo 9 anni. L’ottava tappa che si terrà il 14 maggio vedrà la maglia rosa e gli altri corridori percorrere le strade del capoluogo partenopeo per poi giungere a Pozzuoli, Lago Patria, Monte di Procida e Bacoli.

NAPOLI, STRADE ADEGUATE ALL’ARRIVO DEL GIRO D’ITALIA

Un percorso molto suggestivo in cui verranno mostrate in mondovisione le bellezze della nostra terra. Dal lungomare alla Casina Vanvitelliana. Per l’occasione il Comune di Napoli ha messo in campo tutta una serie di iniziative tra cui quella di rendere adeguate le strade al passaggio dei ciclisti del Giro d’Italia, senza buche o sanpietrini. Come reso noto dall’assessore alle Infrastrutture e Mobilità Edoardo Cosenza in un post sul suo profilo Facebook:

“Dopo 10 anni il Giro d’Italia torna a Napoli. Il 14 maggio. Stiamo lavorando per rendere adeguato il tracciato. Ci saranno sacrifici il giorno prima e il giorno della tappa, ma Napoli sempre più vetrina porterà vantaggi a tutti“.

Anche a Bacoli e a Pozzuoli in questi giorni si stanno asfaltando le strade in vista dell’arrivo del giro d’Italia. Lavori attesi da anni che hanno ricevuto una spinta con questo importante evento sportivo.

LE VIE DI NAPOLI COINVOLTE

Il giro attraverserà la città di Napoli soprattutto nella prima e decima municipalità. Ci sarà quindi il divieto di sosta il giorno prima e quello di transito nel giorno della gara nelle seguenti vie:

Sfilata:

piazza Plebiscito — via Cesario Console — via Santa Lucia — via Chiatamone — via Alessandro Dumas Padre — via Partonope — via Francesco Caracciolo

Gara andata:

via Caracciolo — via Mergellina — via Orario – via Francesca Petrarca – via Alessandro Manzoni — via Giovanni Boccaccia — discesa Coroglio – via Coroglio

— via Pasquale Leonardi Cattolica — via Cavalleggeri d’Aosta – via Diocleziano — Piazzale Tecchio — viale J.F. Kennedy — via Nuova Agnano – via Provinciale San Gennaro;

Gara ritorno:

via Provinciale San Gennaro – via Nuova Agnano – viale J.F. Kennedy — piazzale Tecchio — via Diocleziano — via Cavalleggeri d’Aosta — via Pasquale Leonardi Cattolica — via Coroglio — discesa Coroglio — via Giovanni Boccaccio — via Alessandro Manzoni — via Francesco Petrarca – via Orazio – via Mergellina — piazza Sannazaro — viale Antonio Gramsci — piazza della Repubblica — viale Anton Dohrn — via Francesco Caracciolo – piazza Vittoria – via Francesco Caracciolo.