Napoli, torna la navetta per il mare da Posillipo a Marechiaro: gli orari

Torna il bus estivo per il mare a Napoli. Dal 15 giugno parte la navetta ANM “Marechiaro” da 40 posti.

Navetta estiva per il mare a Napoli

Svolgerà servizio da Capo Posillipo a Marechiaro tutti i giorni dalle 8 alle 20. Lo annunciano l’Assessore alla Mobilità del Comune di Napoli Edoardo Cosenza e la Presidente della I municipalità Giovanna Mazzone.

Altre azioni a favore della mobilità nella zona di Marechiaro sono allo studio e verranno annunciate dall’Amministrazione nei prossimi giorni.

Marechiaro, i residenti dovranno pagare

Dal 7 maggio al 25 settembre 2022 sarà riattivato il varco della Ztl Marechiaro, in virtù del quale la discesa verso il mare sarà vietata alle auto ed ai motocicli secondo modalità diverse a seconda del periodo, dei giorni e degli orari. Anche i residenti saranno colpiti da qualche disagio, poiché costretti a pagare per ricevere i contrassegni di passaggio.

I residenti dovranno pagare una somma variabile da 10 euro a 200 euro anche a seconda della cilindrata e della potenza dei veicoli. Dei costi sono previsti anche a carico di categorie particolari come trasportatori di merci, dipendenti di attività commerciali e così via. Per maggiori dettagli consultare il sito del Comune di Napoli.