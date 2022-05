Napoli si tira a lucido per il Giro d’Italia: Asia toglie tutti i cassonetti dalle strade

Anche Napoli si tira a lucido per il Giro d’Italia. Sabato 14 maggio ci sarà la tappa che partirà ed arriverà a Napoli passando per Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida e Quarto. Per tale occasione ASIA Napoli procederà allo spostamento sui marciapiedi e/o in strade adiacenti di campane e cassonetti presenti lungo il percorso, onde garantire la sede stradale completamente sgombra da ostacoli. Le attrezzature per la raccolta rifiuti saranno riposizionate dopo la giornata di sabato.

Campane e cassonetti che non possono essere ricollocati per indisponibilità di spazio, saranno rimossi la notte precedente all’evento e riposizionati la notte successiva in modo da creare il minimo disagio ai cittadini. È stata inoltre effettuata un’opera di diserbamento lungo tutte le strade interessate e si provvederà allo spazzamento meccanizzato della sede stradale in prossimità dei marciapiedi. I servizi saranno garantiti fino alle ore 11.00 di sabato 14 maggio e riprenderanno con regolarità a fine evento.

Le strade interessate sono le seguenti:

– Piazza del Plebiscito Via Console Cesario Via Santa Lucia Via Chiatamone;

– Via Padre Alessandro Dumas Via Partenope Via Francesco Caracciolo;

– Via Mergellina Piazza Sannazzaro Viale Antonio Gramsci Piazza della Repubblica;

– Viale Antonio Dhorn Piazza Vittoria Via Orazio Via Francesco Petrarca;

– Via Alessandro Manzoni Via Giovanni Boccaccio Discesa Coroglio;

– Via Pasquale Leonardi Cattolica Piazza Neghelli Viale Cavalleggeri d’Aosta;

– Via Diocleziano Piazzale Vincenzo Tecchio Via John Fitzgerald Kennedy;

– Via Nuova di Agnano Via Provinciale San Gennaro.