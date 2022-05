Giro d’Italia a Napoli, attivate due navette speciali: tutte le variazioni delle linee dei bus

In occasione dell’ottava tappa del Giro d’Italia, in programma per domani sabato 14 maggio, ANM ha attivato due navette speciali.

Giro d’Italia, attivate due navette speciali

– Attivazione di una variante della linea 140, denominata 140B, che effettuerà la tratta MERGELLINA-POSILLIPO (P. S. DI GIACOMO) con frequenza programmata di 15’.

– Attivazione di un servizio bus-navetta R7B, tra Bagnoli Dazio e il lungomare di Pozzuoli, lungo via Napoli. In questo caso la periodicità delle corse è di 30’.

Sempre per sabato 14 maggio dalle ore 10:00 alle ore 17:30 circa è programmata una variazione al servizio delle linee di superfice.

Tutte le variazioni sul sito ANM a questo link.

Le variazioni delle linee dei bus ANM

Anm informa che nell’ambito del dispositivo di traffico del Comune di Napoli, per la tappa napoletana del Giro d’Italia che interesserà in particolare i territori delle Municipalità 1 e 10, sabato 14 Maggio dalle ore 10:00 alle ore 17:30 circa, è programmata la variazione al servizio delle seguenti Linee di superfice:

■ Le linee Bus C21, E6 e C1 sospendono il servizio;

■ Linea Bus C16: arretra capolinea in salita Piedigrotta;

■ Linea Bus C31: arretra capolinea a Manzoni/Torre Ranieri dove limita il percorso;

■ Linea Bus R7: arretra capolinea a piazzale Tecchio. Di ritorno da Piazza Vittoria, prosegue per via Piedigrotta, galleria 4 Giornate, via C. Duilio, viale Augusto, quindi interviale antistante Politecnico (invertito di senso di marcia) e stazionamento;

■ Linea 128: arretra capolinea a P.za Vittoria;

■ Linea Bus 140: arretra il capolinea a Mergellina. In partenza percorre via Mergellina, via Caracciolo, interviale altezza incrocio via Petrarca, via Mergellina, Via Posillipo e percorso ordinario verso Posillipo. Transita su via Posillipo effettua inversione di marcia in piazza S. Di Giacomo;

■ Linee Bus R6, 180, 181 e 502: ; in partenza dal capolinea di P.zale Tecchio, percorrono viale G. Cesare, via degli Scipioni, vale Augusto, via Marino e percorso ordinario. Al ritorno, da via Marino/ incrocio viale Augusto, prosegue per il viale antistante il Politecnico (invertito di senso di marcia) e capolinea;

■ Linea Bus 151: percorso regolare fino a Riviera di Chiaia, quindi prosegue per via Piedigrotta, galleria 4 Giornate, via C. Duilio, viale Augusto, interviale antistante Politecnico, viale G. Cesare e percorso ordinario;

■ Linea Bus 154: da P.za Vittoria, transita per via Arcoleo e galleria Vittoria senza transitare per via Chiatamone e S. Lucia;

■ Linee Bus 618: al ritorno, da via Marino/incrocio viale Augusto, prosegue per il viale antistante il Politecnico

{invertito di senso di marcia) e stazionamento

■ Dalle 10 alle 17 è in esercizio bus navetta che collega Bagnoli Dazio – Pozzuoli (lungomare Pertini) con frequenza di 30’

■ Metro linea 1 e funicolari non subiranno variazioni.